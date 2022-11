Persiste imposición de fotoinfracciones fantasma

Multan a diestra y siniestra, “a ver quién cae y se deja”

A personas con vehículos parados en su cochera les aparecen cobros inexplicables, algo que los ciudadanos pueden impugnar a la autoridad

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron que han sido víctimas de in­fracciones fantasma, multas que son puestas sin que se ha­yan cometido falta alguna.

Se trata de fotoinfraccio­nes que de pronto, aparecen en el sistema de la Secre­taría de Hacienda como un crédito fiscal a las personas, algo que luego sólo tiene dos caminos, o bien se pagan, o bien se impugnan.

“Pues a mí me aparecie­ron tres fotoinfracciones, digo, sé que no soy el mejor ejemplo de virtudes, pero que no mamen, mi carro ha estado guardado en la co­chera porque se desbieló, y ahora resulta que dizque cometí esas infracciones, ahí sí dices, no mamen, es broma o qué, además sale en una buena lana, de dón­de vamos a pagar eso”, dijo muy molesto uno de los en­trevistados.

Y siguió: “Te creo si estu­viera caminando, uno puede a lo mejor no darse cuenta de que va arriba del límite de velocidad o incluso, pasar por ahí y que te tome la foto por­que no sirve el aparato, todo puede pasar, pero cómo te ex­plicas que lleguen multas e un carro que no puede caminar, y más aún, que está en tu coche­ra, a poco no son mamadas (sic)”, dijo.

El camino para impugnar este tipo de cédulas de infrac­ción es a través de un juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal de Justicia Adminis­trativa del Estado de Jalisco.

Esto requiere de preparar una demanda por la ilegalidad de las mismas multas, no sólo por la manera en la que son impuestas a los ciudadanos, sino también por el hecho de violar los derechos de audien­cia y defensa de las personas, ya que uno de los principios básicos es que todo ciudadano tiene derecho a ser oído y ven­cido en juicio, una violación a la Constitución mexicana con la que se opera desde el go­bierno del estado para la im­posición de estas sanciones.

El tiempo estimado de un juicio como ese es de alrede­dor de un año, y con la funda­mentación adecuada es prácti­camente un hecho que pueden ser consideradas como nulas, y por ende quitar la responsa­bilidad del ciudadano al pago de ellas.