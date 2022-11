El Poder Judicial impide avance de Anticorrupción

Tribunal de Justicia, sin estadísticas en la materia: Observatorio

Otra falla que mostraron en su informe, fue que de las 154 carpetas que hay judicializadas, apenas se han sentenciado ocho casos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque no dejaron de reconocer los avances que se han suscitado en otras áreas de todo el andamiaje, expertos y activistas ase­veraron que por las pocas sentencias emitidas el Po­der Judicial sigue como el punto más débil de todo el Sistema Estatal Antico­rrupción (SEA).

En rueda de prensa y como parte de la labor de vigilancia que realizan desde hace varios años, in­tegrantes del Observatorio Ciudadano del Sistema Es­tatal Anticorrupción dieron a conocer su octavo infor­me en el que, entre otras cosas, hablaron sobre lo que hace falta de hacer en la materia para que el siste­ma tome mejor rumbo.

Luego de dar algunas ci­fras en torno al trabajo rea­lizado por las dependencias o instancias que conforman al SEA, como la Auditoría o la Contraloría, detallaron que tan solo en el Supremo Tribunal de Justicia existe una ausencia de registros estadísticos confiables, de­bido a la insuficiencia en la tipificación estandarizada de delitos. Además, añadie­ron, de las 154 carpetas que informaron tienen judiciali­zadas, solo se han conclui­do y sentenciado 8 casos.

“Lo que hay que aten­der es el paso, que ahí se están atorando las cosas. Hay un bloqueo y no tanto en la recepción, sí se reci­ben los casos, pero en todo su proceso para llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria no. Nuestra posición no es ‘queremos castigo, queremos sangre’, no, pero que haya sanción (…). El Poder Judicial está reprobado”, refirió Cecilia Díaz.

Dijo que las principales causas de este problema se deben al rezago histórico en el mal funcionamiento del Poder Judicial, así como por falta de voluntad política en general, ya que mientras no haya un fortalecimiento en esto la impunidad y la falta de justicia en los casos se­guirán en el estado.

“Se requiere de que to­dos nos dediquemos a in­vestigar y no nada más a pedir cuentas. Se necesita pedir también cuentas espe­cíficas, de en el proceso por qué no tiene una eficiencia y si existe la medición de la misma. Pareciera que no interesa tener una eficiencia y efectividad. Pareciera que se tienen nada más muchos casos, mucha papelería por atender, y si se atiende y no, y cómo, no hay quién le haga una revisión”, ex­presó por su parte Salvador Mancera.

Por otro lado, el Ob­servatorio Ciudadano del SEA no dejó de manifes­tarse en torno al último nombramiento del inte­grante del Comité de Par­ticipación Social (CPS), al aseverar que hubo irre­gularidades en todo el proceso y que finalmente terminó por quitarle legi­timidad a la elección.

“Consideramos impera­tivo que el Comité de Par­ticipación Social haga un esfuerzo mayor en generar unión, primero entre sus mismos integrantes, para luego abocarse, con creati­vidad e imaginación, a fa­cilitar el diálogo operativo y funcional permanente y a generar dinámicas de orga­nización que interconecten la acción y el trabajo de cada una de las instancias públicas del sistema”, aña­dió Mancera.