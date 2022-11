Incomoda a ciudadanos la “marcha por la autonomía”

En vez de protestar, que estudien y den clases: Sondeo

Para algunos entrevistados, la manifestación la deberían hacer los ciudadanos para que los directivos de la UdeG se enfoquen en su verdadera vocación, que es educar

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron molestos por las marchas de la universidad de Guadalajara para solicitar mayor presu­puesto: “Que se pongan a es­tudiar y a dar clases”, dijeron algunos de los entrevistados.

Ayer durante la marcha de la casa de estudios para exigir que se les dé más dinero, Pá­gina 24 hizo un sondeo con ciudadanos ajenos a la protes­ta, señalaron estos que no es­taban de acuerdo con que se paralice la ciudad.

“Totalmente en contra, ellos tienen muchas cosas de donde sacar dinero, por ejem­plo, las ganancias que sacan de las fichas de toda la gente que hace trámites y que no sa­len, son miles de millones los que sacan con sus negocios, tanto que ganan y no sólo eso, trabajan en números rojos se­gún ellos, yo creo que lejos de pedirle al estado le deberían de dar para que nos ayuden a todos, para que se costeen co­sas importantes, que se abran más escuelas, ellos deberían de apoyar, es más, nosotros como ciudadanos debería­mos de hacer una marcha para exigirles a la Universidad de Guadalajara que entreguen los negocios que tienen”, dijo Fernanda Cortez, una de las entrevistadas.

–¿Qué tipo de negocios?

–Por ejemplo, se ha publi­cado que tienen gasolineras, tienen teatros a su nombre, tienen hoteles, cabañas, un club, es más, la misma ficha que pagas cuando quieres en­trar y que no te aceptan, ellos se quedan con eso, lo que les das cada semestre, el canal de televisión, la radio, pero la FIL, ni modo que eso no sea negocio, a dónde se va ese di­nero, se llevan millones y mi­llones al bolsillo y de ahí qué le dan al pueblo, pues nada verdad.

–¿Entonces usted está planteando que los ciudada­nos se manifiesten contra la casa de estudios?

–No, no contra la univer­sidad, contra los caciques que se apoderaron de la universi­dad, los que no dejan que la educación pública realmente sea pública, hay que exigir­les que de todo lo que se han beneficiado le regresen a la gente, aunque sea un poco al pueblo; qué descarados, lejos de pedir deberían de dar.

Otro de los entrevistados, Celso Juárez, dijo que le pare­ce aberrante que la ciudad se paralice: “Pues es que hacen estas marchas y uno se jode, no pasa el camión y uno que sí tiene que trabajar es el que se jode, que no la chinguen, mi familia tiene que comer”, dijo.

Y agregó: “Mire, yo sé que a los empleados no les dan buenas cosas, uno de mis ve­cinos trabajaba en la radio y así nomás, un día lo manda­ron a la fregada, y se quedó sin chamba, pobre cuate, tuvo que meterse a hacer cosas a una carpintería porque no en­contraba trabajo en lo suyo, eso no lo dicen verdad”, fina­lizó el entrevistado.