“Puestos en El Refugio generan enorme caos”

Lamentan vecinos del tianguis navideño:

Habitantes de esta parte de Guadalajara exigieron la presencia de autoridades municipales para que quienes acuden al sitio no tapen las cocheras ni se estacionen arriba de las banquetas

Rafael Hernández Guízar

Vecinos del parque El Refugio ya se quejaron de los problemas que se viven en este sitio por la presencia del tianguis navideño.

Entre cocheras tapadas, basura y la llegada de nueva cuenta de cientos de perso­nas ajenas a la colonia, ve­cinos de este sitio dijeron que hace falta la presencia de policías viales y policía municipal en general, que ayuden a poner orden.

“Mire, nosotros sí so­mos vecinos, somos gente que aquí vivimos y quere­mos decir que estamos muy inconformes, no estamos contentos con lo que está pa­sando, no es que nos moleste que se ponga el tianguis en la explanada del parque, eso no nos molesta, lo que sí nos molesta es que estén tapando las cocheras, que estén carros encima de la banqueta y que haya tanto caos, eso no es po­sible; digo, qué pasa, dónde está la autoridad que debería de poner orden”, dijo una de las vecinas entrevistadas, quien prefirió no revelar su nombre.

“Mire, se estacionan so­bre el paso peatonal y las personas tienen que irse a la bocacalle para poder cruzar la calle y no estamos confor­mes con eso, porque también ya se vinieron unos viene vie­ne y aunque ya los retiraron pues eso no está bien, todo eso es malo, es algo que no queremos aquí en la colonia, no queremos desorden. Antes las cosas estaban mejor, pero ahora no”, agregó la molesta mujer.

Otra de las entrevistadas indicó que desean saber qué se hace con lo recaudado, y pidió que el mismo dinero se use para mejoras del par­que, pues se encuentra en pésimas condiciones.

“Queremos saber qué está pasando, por qué la autori­dad no viene, aquí hay que decir que todos los vecinos tenemos dudas, nosotros ve­mos a los comerciantes como invasores; además, el dinero que se recauda por qué no se pone para el mismo parque, no hay ni pintura ni aparatos para hacer ejercicio, no es­tán beneficiando al parque, ellos se están beneficiando del parque”, finalizó.

Se hizo una petición ex­presa, cero tolerancia, es de­cir, que haya personal del ayuntamiento atento a que no se hagan invasiones de coche­ras y de banquetas, y que en caso de detectar algo como eso se proceda conforme a derecho, es decir, levantando los automóviles que ocasio­nen problemas.