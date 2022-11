Preocupa el robo a cuentahabientes

Ya no se puede retirar dinero: Ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron alarmados por los robos que se viven en las afueras de las sucursales bancarias e Gua­dalajara.

Y es que tan sólo el día de ayer se despojó de casi tres millones de pesos a tapatíos que hicieron retiros en efec­tivo de dos sucursales banca­rias, una de estas incluso tuvo como resultado un balazo a una de las víctimas.

“Pues que está de la frega­da porque ya no puede uno ni andar con dinero en la calle y tampoco hacer retiros porque uno no sabe en dónde se lo van a quitar y por desgracia pues a veces sí es necesario sacar ciertas cantidades por cosas que de pronto se necesitan, no es que yo tenga así mucho que digamos, pero sí me ha tocado que de pronto hay que hacer movimientos y pues con qué confianza lo hace uno”, dijo Mario Delgadillo, uno de los entrevistados.

“Sabía yo que la policía hacía el favor de vigilar a la gente cuando se hacen tras­lados de dinero, pero pues lo que debería de pasar es que uno pueda salir del banco sin tener ese miedo de que le qui­ten a uno el dinero. Eso es lo que debería de pasar y no al revés, yo siempre he dicho que dentro de los mismos bancos hay quienes son cómplices de los rateros, porque cómo es que saben quiénes son los que retiran dinero y cuánto es lo que retiran, son los mismos cajeros los que deben de estar avisándole a los rateros, así de fácil”, agregó.

Y es que a decir de los entrevistados, es alarmante que en efecto los amantes de lo ajeno sepan a quién asal­tar, es decir, adujeron que se puede tener cierto grado de complicidad de personal que labore dentro de las mismas sucursales bancarias para que sepan estos, quienes sí y quiénes no son los que lle­van dinero.

Elizabeth Guerra, otra de las entrevistadas, indicó que a ella en lo personal ya le tocó vivir una mala experiencia si­milar.

“Pues saqué del banco di­nero porque mi hijo vendió un carro y me pidió que fuera a sacarlo porque iba a pagar uno nuevo, y como era trato directo con un amigo, pues iba a dárselo así directo, pues como va siendo la cosa, que al llegar a mi casa me estaban esperando y me dijeron que les diera el dinero que acaba­ba de sacar, digo, cómo es que supieron, o sea, qué pasó que alguien les dijo o cómo le hi­cieron para saber eso, porque de otra forma no me lo expli­co”, dijo.

Ayer se registró un robo de dos millones 70 mil pesos en una sucursal bancaria ubicada en la colonia El Sauz, mien­tras que fueron 178 mil pesos los robados a otra persona en una sucursal ubicada en los cruces de Aquiles Serdán y Javier Mina, al oriente de esta ciudad capital.