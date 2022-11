Lagos de Moreno vive “compleja situación”

El tema se padece a nivel nacional: Alcalde Tecutli Gómez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El problema de inseguri­dad no es de una sola región sino de todo el país y es algo en lo que se debe de trabajar, señaló el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Vi­llalobos.

Si bien en los últimos me­ses en Lagos de Moreno se han presentado diversos he­chos violentos, para el presi­dente municipal la realidad es otra ya que evitó responder si el municipio se encuentra en una crisis de inseguridad, al referir incluso que en la zona existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender el tema, lo que ha suscitado que en términos ge­nerales el lugar se encuentre ordenado.

“Hay contrastes con el municipio que recibimos en 2018. Yo creo que valdría la pena que se dieran una vuelta a Lagos de Moreno, hay contrastes entre la ciudad que re­cibimos destruida, colapsada, sin los servicios más elemen­tales de infraestructura. Hay una situación compleja en el país, no es un asunto nada más de Lagos de Moreno. Vivimos en un estado complejo a nivel nacional, eso habría que revi­sarlo región por región”.

Refirió que ellos siguen trabajando para mejorar en el tema, por lo que recordó que en la actualidad sigue abierta la convocatoria para policías municipales ya que solo cuen­tan con 180 de los 250 que de­berían conformar la corpora­ción de Lagos de Moreno.

La plantilla incompleta de policías lo atribuyó a un pro­blema que se tiene en todo el país, por lo que pugnó por seguir con el fortalecimiento de las policías municipales, mediante las condiciones de trabajo, es decir, desde sus prestaciones hasta el salario.

“Es un problema que se tiene en todo el país. No es un asunto de Lagos de Moreno ni es un asunto exclusivo de Ja­lisco, yo creo que se tiene que trabajar en el fortalecimiento de las policías municipales y deben de seguir mejorando las condiciones, las prestacio­nes, los salarios. Hay munici­pios pequeños que en algunos casos ganan muy poco los policías, donde no tienen con­diciones favorables, no tienen prestaciones laborales, no se­guridad social. En el caso de Lagos no es así, pero vamos a seguir trabajando para mejo­rar esa parte”.

Añadió que el tema cultu­ral ha ayudado a mejorar al respecto, por la agenda que han impulsado, y negó tener información sobre presunto cobro de piso en el munici­pio.

“No tenemos nosotros esa información, no tenemos no­sotros incluso denuncias en esa materia, pero si hay algu­na denuncia en lo particular la Fiscalía del Estado debe estar monitoreando ese tema. Nosotros como gobierno mu­nicipal, por parte de la policía municipal, no tenemos ni una sola denuncia en esa mate­ria”.