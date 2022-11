Caos por basura en colonia La Soledad

Achacan a tiangueros los desechos: “No son nuestros”, insisten

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del tianguis de La Soledad, en el munici­pio de Tonalá, denunciaron las pésimas condiciones de salubridad que se ocasionan por los mismos vecinos de esta colonia.

Y es que a decir de los comerciantes tianguistas, les echan la culpa de que son ellos los que producen todos los desperdicios, pero en rea­lidad son los vecinos quienes sacan las bolsas con desper­dicios el día de tianguis para que se la lleve el camión re­colector, pues el servicio que le da el municipio a la colonia es pésimo.

“Exactamente, es lo que queremos denunciar, a la gente de aquí; a nosotros nos echan que es basura de nosotros los tiangueros y no es así, es ba­sura doméstica, cuando llega­mos nosotros ya está la basu­ra arrejolado (sic), aquí hay pañales, papeles del baño, es una porquería, usted cree que nosotros los del tianguis lo va­mos a traer pues no verdad, no es del tianguis”, dijo una co­merciante muy molesta.

Y siguió: “Mire a noso­tros nos está afectando porque vendemos comida, a todos los de comida nos está afectando y les decimos a los encargados de aquí y no nos hacen caso, pero sí vienen a cobrar la ba­rrida y la recolección de basu­ra”. Ellos como comercian­tes deben de pagar no sólo el uso de suelo para instalar sus puestos de tianguis, se les co­bra también por el servicio de quienes barren las calles una vez que se acaba el tianguis, y además se les cobra la reco­lección de basura.

“Mire, yo estoy pagando para que se lleven la basura, pago por el uso de suelo, y yo creo que el presidente munici­pal debería de poner atención aquí, aquí en su área porque qué más vamos a hacer, mire, nosotros estamos pagando y deberían de darles servicios a los vecinos, porque luego la gente cree que somos no­sotros los del tianguis los que causamos los problemas y no, yo creo que ya estuvo bueno, no nos toma en cuenta, no se vale porque estamos pagando suelo”.

Todo eso, lo cubren y es aprovechado por vecinos de la zona, sobre todo por habi­tantes de unas torres de de­partamentos que están justo frente al lugar donde se ponen los tianguistas. Sacan pues los vecinos ese día sus bolsas de basura para aprovechar y que se las lleven, porque para ellos no pasa el camión recolector con la normalidad que debe­ría, es más, a veces no pasa ni una sola vez por semana.