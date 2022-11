Alarmante inseguridad en toda Guadalajara

Roban autopartes a plena luz del día

Falso que en la capital de Jalisco hayan disminuido los robos, como presumen el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde Pablo Lemus

Por Rafael Hernández Guízar

La inseguridad es cada vez más apremiante en Gua­dalajara, en pleno centro de la ciudad, los robos de auto­partes suceden con total im­punidad.

Consuelo Guízar, una mu­jer que acudió a un evento en el DIF Jalisco el pasado vier­nes fue víctima de una banda de rateros que se dedican a roba ahora no sólo compu­tadoras de autos, sino, hasta los catalizadores ante la en­trada en vigencia de la veri­ficación vehicular, esto en un sitio donde debería de haber mucha vigilancia policíaca, pues está rodeado de edificios del gobierno del estado, muy cercano a la sede de la Policía Vial, la estatal, y hasta de la Comisaría General de la Se­cretaría de Seguridad Ciuda­dana de Guadalajara.

“Pues llegué y cuando prendí mi camioneta me di cuenta de que no prendía, tra­té de ver qué pasaba y me di cuenta de que alguien la había abierto, de que se habían llevado varias cosas, ya des­pués logramos que prendiera pero sonaba muy raro, estaba como si no trajera escape, con un ruido increíble y fue cuan­do nos dimos cuenta de lo que hicieron, pues que le cortaron la tubería del motor y que se robaron el catalizador y otras partes”, dijo muy molesta.

“Va a salir como en 10 mil pesos arreglar la camioneta y me da mucho coraje porque no es justo, se supone que de­bería de haber seguridad por­que estaba estacionada afuera del DIF Jalisco, y yo sé qué hay alguien que está coludido porque el policía se fue, ce­rró la caseta de vigilancia y no podíamos ni entrar ni salir del DIF, y ya hasta muy des­pués pudimos salir del lugar, entonces qué pasa, por qué no hay vigilancia si se supo­ne que hay operativos en este momento dónde está la Guar­dia Nacional, la Policía Esta­tal, y hasta la municipal están patrullando, pues bien, lo que yo puedo decir es que en mi caso no funcionó porque para variar nadie vio nada, nadie supo nada y es más, ni la alar­ma sonó”, siguió.

Su camioneta, una Jeep Liberty del año 2015, ahora está detenida pues no puede circular con todos los destro­zos que hicieron los rateros que se salieron con la suya, se trata de un gasto enorme que se suma a lo que podría ser un daño de la computadora que no se pudieron robar porque estaba fuertemente asegurada a la camioneta.

Por desgracia, los segu­ros de automóviles no cubren este tipo de desperfectos, y ahora –además de reponer las piezas– habrá que pagar las reparaciones a manos de un experto, algo que podría representar una inversión mucho mayor a los que se ha pensado hasta el momento.

Esta muy molesta mujer no da crédito a cómo es que sucedió este desafortunado caso, ya que hace apenas unos días el gobernador señaló que en Jalisco ha disminuido la comisión de delitos como los robos, algo que fue secundado por el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien presumió los operativos en conjunto con el estado y la federación como la respuesta a la inseguridad.