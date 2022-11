AMLO presume que ya negocia el nuevo aumento al salario mínimo

Para el 2023

Por Ma. Teresa Montaño

Noviembre 19, Toluca, México (apro).– El presidente de México, Andrés Manuel López Obra­dor, informó que su gobier­no ya negocia con el sector privado el nuevo aumento al salario mínimo para el 2023, el cual se espera sea mayor a la inflación, actual­mente del 8.4%.

“Ahora estamos a pun­to de llegar a un acuerdo, de conciliar el aumento para el año próximo y yo espero que los empresarios, y los líde­res sindicales van a coincidir conmigo, de que los salarios mínimos deben aumentar en una proporción importante, porque estamos enfrentando una inflación internacional que generó la guerra de Rusia con Ucrania y por eso necesi­tamos un buen aumento al sa­lario”, dijo, durante una visita a la capital mexiquense para poner en marcha una unidad de la Asociación Mexicana de Hemodiálisis.

Acompañado por el go­bernador mexiquense, Alfre­do del Mazo, y funcionarios de su gobierno, el ejecutivo federal recordó que durante el periodo neoliberal que abar­có 36 años, el salario mínimo perdió el 70% de su capacidad de compra, ya que los aumen­tos que se daban siempre es­taban por abajo de los niveles de inflación que se tenían.

“Ya esa política no se va a seguir aplicando, no se va a seguir empobreciendo a nues­tro pueblo”, destacó.

Indicó que “resulta vergon­zoso” que aún con el aumen­to del 62% al salario mínimo que se ha logrado en la actual administración, este sigue estando por abajo de países como Guatemala, Honduras y el Salvador, debido al dete­rioro que acumuló durante el citado periodo.

Destacó por otra parte que ahora que se ha superado la pandemia y han mejorado las condiciones económicas, pese a la inflación en el mundo desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, su gobierno también tiene previsto mejo­rar sustancialmente el sistema de salud.

Detalló que en seis estados del país ya se logró “levantar” el sistema de salud para que sea universal y gratuito.

Mencionó que se trata de los estados de Nayarit, Tlax­cala, Colima, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, dónde su sistema de salud pública se rehabilitó.

Considero que al final de su mandato se podrá tener en todo el país un sistema de sa­lud universal y gratuito.

Durante el evento en To­luca y ante el mandatario mexiquense de ascendencia priista, López Obrador se disculpó de hacer dos críti­cas contra el neoliberalismo: el de los aumentos ínfimos al salario mínimo -siempre por abajo de la inflacion- y el abandono de la formación de médicos, debido a restric­ciones en las universidades públicas para formar a más cantidad de profesionistas para este sector.

Dejaron de apoyar la educación pública y los que querían estudiar por ejemplo medicina, los rechazaban, con la mentira de que no aproba­ban el examen de admisión cuando eso no era cierto, los rechazaban porque no había cupo, no había presupuesto en las universidades públicas”, puntualizó.