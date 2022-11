Negociazo en San Juan de Dios

Cobran 20 pesos por cambiar 500

Por Rafael Hernández Guízar

Todo un negociazo mon­taron algunas personas en el mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, en Guadalajara.

Cambiar billetes se volvió negocio para algunos, pues están cobrando 20 pesos por cada 500, y es algo suma­mente recurrente pues se han aprovechado de la necesidad de ir al baño, de las personas que están dentro del mercado: “Mire, estoy inconforme por­que antes íbamos y cambiá­bamos y nos hacían favor de darnos cambio los de los ba­ños, hay en día, por cada 500 pesos nos cobran 20 pesos si queremos que nos cambien y muchas veces hay hasta fal­tantes de 80 pesos. Les ha pa­sado a muchos de mis compa­ñeros, entonces 80 que faltan y 20 que cobran, pues ya son 100 pesos”, dijo muy molesta una de las comerciantes en­trevistadas.

“Andan hasta con un ca­rrito y aunque uno no quie­ra, requerimos de ese cambio, eso es lo que nos cobran, o sea que si ocupa más, de todos modos tenemos que cambiar. Eso pasa desde que cambia­ron la administración de los baños; eso no es opcional, si solicitas cambio a fuerzas son los 20 pesos”, dijo.

El problema de obtener cambio para comerciantes y clientes es enorme. A veces no hay ni el mismo banco por lo cual no les queda de otra que aceptar las condiciones leoninas de quienes tienen la administración de los baños que dicho sea de paso, están bastante sucios.

“Eso es algo por parte de ellas mismas porque las ante­riores cambiaban sin proble­mas, a nosotros no nos cobra­ban, y ahora sí. Antes no había una tarifa, eso es un robo, y si no le echas los cinco pesos para poder pasar no te dejan entrar, aunque sea uno loca­tario, y pues no es justo, uno debería de tener el derecho de entrar al baño”.

Por ello, esta mujer hizo un llamado al presidente mu­nicipal Pablo Lemus Navarro: “Imagínese que negociazo, y eso que están con el baño, es un dineral el que están sacan­do, pues a ver si escuchan las autoridades y vienen a poner un alto en eso. No creo que las autoridades estén en eso, más bien creo que es cosa de ellas, se me hace un robo a ojos vistos”, finalizó.