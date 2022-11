Ambulantes en la Calzada

Son una competencia desleal para los locatarios

Por Rafael Hernández Guízar

Abarrotado de comer­ciantes ambulantes y semi­fijos lucen los alrededores del mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, en Guadalajara.

Con la llegada primero del Buen Fin, y luego de la temporada navideña, el cen­tro de Guadalajara se empezó a llenar de nueva cuenta de comerciantes que, de acuerdo con los reglamentos de co­mercio en espacios abiertos del mismo ayuntamiento de Guadalajara, no estarían per­mitidos.

“Es que se supone que no se permite esto, y quién da los permisos, quién da oportunidad de estar en la calle vendiendo, esto es una competencia desleal, al me­nos para nosotros que somos comerciantes establecidos, no se vale, porque nosotros sí pagamos impuestos, pa­gamos más que los que están en la calle, pagamos renta, pagamos impuestos al mu­nicipio. Pagamos al segu­ro social, a hacienda, a los empleados, entonces, sí se suma todo, pues sí acabamos pagando más que los que es­tán en la calle, por eso lo que digo es que sí es competen­cia desleal, ellos están más desahogados que nosotros y no es justo”, dijo la propie­taria de uno de los negocios establecidos sobre la Calzada Independencia.

Y siguió: “Para esas cosas, pues mejor acabamos yéndo­nos a la calle, así no se puede y yo creo que lo que nosotros queremos es que sea pareja la cosa, todos tenemos derecho al trabajo, eso es cierto, pero hay que ser parejos, por qué unos sí pagamos tantas cosas y los demás no, o bien sen­cillo, que les cobren como si fueran comerciantes estable­cidos, es decir, que se pongan los de Hacienda y los del Se­guro a ver esto, y claro que no se nos pueden olvidar los de los sindicatos que son un cán­cer porque nomás llegan y te quieren emplazar a huelga o te quieren hacer que te afilies a ellos. No es justo, Pablo Le­mus es el que debería de estar al pendiente de esto porque están dando oportunidades así nada más”.

Desde hace varios años la venta de productos en espa­cios abiertos ha sido un tema de conflicto por parte de co­merciantes establecidos, se­mifijos, y ambulantes.

Incluso, a sólo unas calles de esto, en pleno centro de la ciudad, o sea, el corazón ta­patío, los inspectores siguen decomisando las mercancías a los vendedores ambulantes, lo cual no sucede en la men­cionada –con antelación, en la calzada- zona de la ciudad.