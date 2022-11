Ponen ciclovía y la abandonan

“¿Para qué derrocha el ayuntamiento?”, cuestionan vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Una ciclovía que está ubicada al oriente de esta ciudad capital se ha conver­tido en un sitio espantoso, un camino que no usan los ciclistas por el abandono de las autoridades.

Está sobre la calle Gómez Farías y Silverio García, al oriente de la ciudad. Las au­toridades sólo la instalaron y ya no regresaron a darle mantenimiento, es más, se ha convertido en un lugar donde dejan las bolsas de basura.

“Pura basura, mire, la car­peta de rodamiento no sirve para nada, hay mucho bache, mucha basura, muchas hier­bas que salen aquí, no viene nadie a limpiarla y por eso se sale la gente de la ciclovía y prefieren arriesgar la vida que ir por ahí, no sirve y sele pon­chan las llantas a la gente”, dijo Ignacio Magallón Bara­jas, uno de los vecinos entre­vistados.

Y agregó: “Mire, la gente se robó eso, la gente es desas­trosa, los niños hacen lo que quieren, se llevan los postes y como son de plástico pues yo me pregunto para qué, por­que no se pueden ni vender ni nada, y cuando estaba nueva estaba muy bien, pero tam­bién mucha gente no respeta a los ciclistas, se suben a la ban­queta, básicamente es eso”, acusando así la delincuencia que se vive en ese lugar.

El problema es muy gra­ve, casi igual que el abandono de las autoridades. Los de­lincuentes se roban los seña­lamientos, y hasta los postes que fueron colocados para de­limitar y confinar dicho carril especialmente puesto para los ciclistas.

“Había señalamientos sobre el piso y también se los llevaron, se los roba­ron, estaba muy bien, nomás que pues la delincuencia, y el abandono, hay mucho abandono, no hay limpieza, nomás vea aquí, y luego la gente pues mire, tiran la ba­sura en la calle y ya, diario hay mucha basura en la ca­lle y a la ciclovía directo, la gente por eso ni la usa”.

El llamado fue al alcalde Pablo Lemus Navarro, para que haya mano dura contra aquellos que no respetan ese carril para ciclistas, pues los que tienen carros hasta lo usan de estacionamiento.