Negocios suben precios para simular descuentos: Ciudadanos

El Buen Fin no es más que una ilusión, lamentan

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron decepcionados de lo que se ofrece en las tiendas en el de­nominado Buen Fin, señala­ron que hay muchas estafas.

Y es que a decir de varios de los entrevistados, se su­ben los precios por las tien­das para simular descuentos, algo que es muy lamentable, pero más aún, lamentaron el hecho de que haya quienes se endeudan hasta por dos años para comprar cosas que en realidad no necesitan como televisores y otros aparatos electrónicos.

“Pues mire, para mí es puro fraude, uno va y ve los precios y la verdad es que no hay descuentos; yo por ejem­plo, fui a una tienda de ropa y vi una chamarra que me había gustado y estaba en 800 pe­sos, ahora que se supone que hay Buen Fin, dice que el pre­cio era de mil 100 y que con el descuento estaba en 750, cómo es posible que estén engañando a la gente así, con esos descuentos supuestos pues uno se da cuenta de que no hay oportunidades como dicen”, indicó muy decepcio­nada Teresa Vázquez, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Luego, quería una pantalla y lo mismo, fui a una de esas tiendas, dizque te dan un monedero incluso que para que vayas ahorrando con las compras, y bueno, pasó lo mismo, estaba en 5 mil pesos y ya con el descuento quedó en la misma cantidad, eso sí, te dan oportunidad de que la pagues a meses sin intereses, pero cómo es que uno se va a endeudar hasta dos años por una televisión, luego si se descompone uno va a es­tar pagando y pagando, y son dos años, la verdad es que a mí me parece que es un enga­ño”, dijo.

Juan Vázquez, otro de los entrevistados, indicó: “A mí me parece que es una copia de lo que hacen en Estados Unidos, pero aquí como en versión chafa. No hay des­cuentos en realidad y lo peor es que la gente está cayendo en estas estafas, a mí no me parece que esté bien, y ade­más la cosa es que la gente se está endeudando y luego se viene la cuesta de enero, y así la gente deja de tener dinero para comer porque hipotecan su futuro con este tipo de cosas como El Buen Fin, debería el gobierno de dejar de hacer estas cosas y no permitirlo”, soltó.

Por cierto que la Procura­duría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que habría operativos especiales para evitar fraudes en los distintos centros comerciales y plazas más importantes.