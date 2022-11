Calles intransitables en Arcos de Guadalupe

Repletas de baches que el ayuntamiento zapopano no repara: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Por más que han pedido apoyo los vecinos de la colo­nia Arcos de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, siguen viviendo entre agujeros. Las calles se han deterio­rado a tal grado que algunas son casi intransitables.

“Pues aquí en (calle) Ad­ministradores, tiene ya más de tres meses que se abrió un socavón y no han hecho nada, antes creíamos que era por­que estaba lloviendo que no querían venir los del SIAPA o los del ayuntamiento, pero lo que nos está quedando en claro es que no les importa ni poquito”, dijo muy molesto Marcelo Hernández, uno de los vecinos entrevistados.

Y siguió: “Ya se los pedi­mos de buena forma y nada, les mandamos fotografías y las publicamos en redes so­ciales, incluso en los mismos promocionales del presiden­te municipal cuando dio el informe, pero tampoco nos hicieron caso, es más, has­ta llevamos fotografías y las presentamos impresas en el ayuntamiento y tampoco, y ya con todo eso lo que nos que­dan claro es que no quieren arreglar, quizá porque aquí la gente no ha permitido que hagan un negocio con todo los mismos de las autorida­des como lo han hecho en otras colonias, pero eso no se vale, no porque nosotros de­fendamos nuestro patrimonio quiere decir que no vamos a gozar de la protección de las autoridades”, dijo.

La problemática más grande es debido a que simplemente no hay respuesta. Ni los trabajado­res del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Pota­ble y Alcantarillado (SIAPA), ni los del ayuntamiento de Zapo­pan han acudido.

Mientras tanto, los aguje­ros son cada vez más grandes y hay más y más accidentes.

Uno de los más preocu­pantes es el que se encuentra en los cruces de la avenida Rafael Sanzio y la calle Ad­ministradores.

El diámetro es del total del ancho de la calle Administra­dores, en donde ya han caído carros y han sufrido acciden­tes que han dejado daños gra­ves tanto en la integridad cor­poral de la gente como en los mismos automóviles.

Hasta uno de los carros que cayó en este agujero fue pérdida total. No hubo ningún tipo ayuda o responsabilidad de la autoridad.

Por ello, los ciudadanos afectados exigieron a su alcalde Juan José Frangie Saade que se haga responsable de este pro­blema que ha sido denunciado en múltiples ocasiones.