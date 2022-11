“Venden permisos a los golondrinos”

Y a nosotros no, denuncian comerciantes de Tonalá

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de Tonalá denunciaron ayer posibles ac­tos de corrupción y tráfico de influencias en la dirección de permisos.

Se trata de permisos nue­vos para gente nueva, es decir, que no tienen antecedente de vender o al menos de tener “presencia” en el municipio, algo que lamentan profun­damente pues con la llegada de la temporada decembrina han llegado igualmente co­merciantes “golondrinos” a los que han dado preferencia, mientras que a ellos que sí tie­nen arraigo les han negado la oportunidad de estar regulari­zados vendiendo en la cabece­ra municipal.

“Es que está mal el sistema a muchas personas no se nos dan permisos y hay personas que nos están quitando los permisos porque llegan ya con ese permiso nuevo, aun cuan­do esas personas sean nuevas, llegan con un permiso com­prado, o rentado, no sé cómo le hagan para sacarlo, y nosotros que tenemos tantos años aquí de batallar administración tras administración, no se nos da un permiso, pero tampoco nos dicen cómo hacerle para obtenerlo, y llegan los nuevos ya con un permiso reciente, e incluso, el día de ayer (lunes) llegó alguien que se dice ser la delegada de este pedazo, de nombre Cony, aquí en 16 de Septiembre, y llega con un permiso para alguien que es nuevo”, denunció uno de los comerciantes entrevistados quien prefirió el anonimato.

Y agregó: “Mire llegaron con un permiso autorizado ya por el ayuntamiento y me qui­taron a mí de donde yo vendía, y automáticamente me quedo sin lugar para vender, noso­tros no queremos pensar que es corrupción, pero en caso dado pues que nos digan cuán­to valen, 5 o 10 mil pesos, no lo sé, que nos digan y uno trata de conseguirlos, y ya porque uno lo que quiere es trabajar, pero que sean claros y que nos digan cuánto vale un per­miso, y que se nos diga si el ayuntamiento los va a expedir, porque en esos términos que­remos que se nos atienda igual que a los grupos que traen dos personas de nombre Martín y Cony, porque no es justo que uno tiene tanto tiempo de venir y cuidar la zona para que otro llegue y lo trabaje”.

Desesperados por no tener otra alternativa que “jugárse­la” es decir, vender con el ries­go de que les decomisen sus mercancías, hicieron un lla­mado a la administración del presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, a quienes so­licitaron que les den audiencia, que les permitan tener permi­sos pues no se niegan a pagar impuestos, lo que quieren son permisos para trabajar sin pro­blemas y llevar el sustento a sus hogares.