“¿Dónde está el beneficio de contratar megadeudas?”

No se ven por ninguna parte; autoridades no miden impacto: Mara Robles

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada local de Ha­gamos, Mara Robles, aseve­ró que la ciudadanía merece saber los resultados y benefi­cios que han dejado para los ciudadanos la contratación de las dos megadeudas para Ja­lisco, luego de que señalara las contradicciones de autori­dades respecto a contar o no con la evaluación de impacto de estas.

Durante la glosa por el cuarto informe de gobierno, que inició ayer en el Congre­so de Jalisco, la legisladora insistió en esta evaluación y propuso una mesa de trabajo –entre el gobierno y el legis­lativo– para tratar el tema. Sin embargo, ante la negativa del secretario de Hacienda, Juan Partida, por responder su propuesta, es que no dejó de cuestionar la actitud demos­trada cuando se trata de un tema de rendición de cuentas.

“No hay rendición de cuen­tas, no hay control y entonces no hay mejores resultados de gobierno. La única forma de que un gobierno mejore es si es evaluado, entonces, es verdaderamente grave lo que ocurrió hoy, pero la glosa sir­vió para que los funcionarios reconozcan lo que no han hecho. Y el día de hoy reco­nocieron que no hacen eva­luación de impacto. Es muy grave, no me alegra y vamos a seguir exigiendo rendición de cuentas”.

La diputada de oposición insistió en que este tipo de evaluaciones sirven para sa­ber con mayor exactitud si las inversiones que se han hecho, en este caso a obra pública con la deuda, han servido en realidad para beneficiar a la población ya que hasta el mo­mento se desconoce puntual­mente esto.

“El día de hoy el gabinete desmintió al gobernador. El gobernador estuvo sostenien­do que había resultados, estu­vo sosteniendo que había solu­ción a los problemas y hoy su gabinete viene a decir que no, que nadie hace evaluación de impacto. No me alegra, porque esto significa que este barco no tiene rumbo, y eso es muy grave porque están en juego 137 mil millones de pesos del presupuesto, más 11 mil 250 de la deuda, más los 21 mil de la APP para la Línea 4”.

Lamentó que no le hayan tomado la palabra de enmen­dar esto con la mesa que pro­puso, sobre todo porque el que se sepa cuánto se gastó y a dónde se aplicó no son resulta­dos, ya que no se explica si se resolvió el problema o no.

“¿Qué está pasando? Que gastan, gastan, gastan dinero, pero no acreditan resultados. Harían muy bien a partir de su reconocimiento de que no tienen un sistema de eva­luación en reconsiderar y en aceptar que empecemos a ha­cerlo”, añadió al advertir que irá a la Contraloría a presen­tar queja por estos incumpli­mientos.