Policías Viales están a la caza de automovilistas

Y eso que ni siquiera ha comenzado diciembre…

Por Rafael Hernández Guízar

Apenas van 15 días de no­viembre y la Policía Vial ya infracciona a diestra y sinies­tra, denunciaron ayer ciuda­danos muy molestos por los operativos viales predecem­brinos.

Y es que en varios puntos de la zona metropolitana, po­licías viales realizan deten­ciones constantes al azar; acto seguido, revisan absoluta­mente toda la documentación de los vehículos y amagan a la ciudadanía con despojarles del vehículo en caso de in­cumplir con algo, la alternati­va es entregar dádivas, según se denunció ayer en entrevis­ta con Página 24.

“Me pararon ayer (domin­go) en la noche, que porque uno de mis hijos no llevaba el cinturón de seguridad puesto, lo cual no es cierto porque iba hasta en su silla especial, y ya sabes, me pidieron la tarjeta de circulación, la licencia, el seguro, todo lo que se pudo, les expliqué que ese día com­pré la camioneta, y en verdad, ayer (domingo) la compré y hoy tenía agendado para ir a pagar algunas cosas que debe, pero pues no pasa nada, saqué todos los documentos y me dijeron que no, que se iban a llevar la camioneta y que me daban chance de que le hablara a alguien para que no me fuera caminando con mis hijos, y pues claro que me es­taban insinuando que les diera dinero, pero pues cómo les iba a dar dinero si no había hecho nada malo; además, yo soy abogada, yo sé qué es lo que se debe de hacer en esos casos y sé cuándo hice algo malo, y sé que si hice algo malo pues ni modo, debo de asumir las consecuencias, pero cuando sabes que no haces nada malo, pues por qué vas a aceptar que te quieran sacar dinero, digo no es ético ni es correcto”, dijo Marisol, una ciudadana que acudió a la redacción de Pági­na 24 a denunciar un posible abuso de autoridad.

Los hechos ocurrieron al poniente de la zona metro­politana, y de acuerdo con su declaración y los documen­tos que mostró, ella en efecto acababa de comprar el vehí­culo. De igual forma, quedó demostrado que hizo el cam­bio de propietario y que ayer mismo realizó el pago de lo que se adeudaba del vehículo.

“Pues claro, si te fijas ya pagamos lo que se debe por­que no nos gustan los proble­mas, pero hay que decir, no está bien que anden viendo a ver de dónde sacan dinero porque quieren sacar para su navidad, ellos ya tienen un sa­lario y uno como ciudadano no debe de solapar esas cosas, yo sé que está difícil la situación para todos, pero no es la forma, joder al otro no es la forma de salir adelante”, finalizó la mo­lesta ciudadana.