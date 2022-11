Ciudadanos aprovechan la llegada de “El Buen Fin”

Para muchos, es la oportunidad de usar su aguinaldo en los regalos de navidad

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque muchos ciudada­nos batallaron todo el año para poder siquiera comer, ya pien­san en qué gastarse el agui­naldo, al menos como parte de la estrategia comercial de­nominada “El Buen Fin”, que ofrece hasta 24 meses de fi­nanciamiento sin intereses en muchos establecimientos.

“Pues sí vamos a aprove­char porque son 24 meses sin intereses, 12 meses sin intere­ses, lo que se pueda, porque hay que sacarlo de los regalos de navidad, eso sí, vamos a tratar de no agarrar cosas que no sean necesarias, pero sí hay que aprovechar porque sí hay ofertas que luego son difíciles sino es que hasta imposibles de tener”, dijo Luis Gerardo, uno de los entrevistados.

Incluso, hay quienes has­ta aprovecharán promociones que se lanzaron en agencias de automóviles: “Pues yo sí voy a aprovechar esta vez para cambiar el carro, ya ves que viene lo de la verificación y esas cosas que se va a po­ner difícil, pues ya mi carro ya dio lo que tenía que dar, ya tiene 15 años, así que sí voy a aprovechar porque los están entregando con el cinco por ciento de enganche y luego dan oportunidad de empezar a pagar hasta febrero del año que entra, pues así se compo­ne un poco lo de la cuesta de enero”, dijo Emmanuel, otro de los entrevistados.

–¿Sus finanzas fueron sóli­das durante todo el año?

–Pues no, la verdad que no, o sea, sí el sueldo pues es fijo, y con eso uno hace los planes, pero sí bajó un poco, con pro­blemas vaya principalmente para cubrir algunas cosas, pero el carro es una necesidad, no es que sea un lujo, y si hace uno un balance de gastos, pues con las oportunidades de pagar poco de mensualidad y de enganche, pues es casi lo que se termina uno gastando al mes por tener un carro ya viejo que da proble­mas constantemente.

Al respecto, la Procura­duría Federal del Consumi­dor (Profeco) alertó de varias empresas que han cometido fraudes a la ciudadanía, así también del procedimiento que debe de seguir cualquier ciudadano que sienta que se está cometiendo publicidad engañosa por parte de las em­presas que ofrecen los diver­sos productos y servicios.

Se puso a disposición un teléfono fijo, y también se indicó que habría operativos itinerantes en plazas y centros comerciales.