Mariachi ameniza la manifestación en defensa del INE en Guadalajara

“El INE no se toca, no es pañal desechable”

Por Gloria Reza M.

(apro).- Al­rededor de 10 mil personas acudieron afuera de las ins­talaciones de INE Jalisco para manifestar su rechazo a la reforma electoral que pretende realizar el gobier­no federal.

Niños, jóvenes y adultos mayores, algunos prove­nientes de municipios del interior, cargaban cartulinas y lonas en que se leía “el INE no se toca, no es pañal desechable”; “Somos ciuda­danos, no mascotas, el INE es ciudadano”, entre otras frases de respaldo al orga­nismo electoral.

Previo a que comenzaran los oradores a dar su postu­ra, el evento se amenizó con un mariachi que interpretó canciones reconocidas como “cielito lindo”.

Durante el evento cinco oradores, que se presenta­ron como activistas y aca­démicos, manifestaron su preocupación y su oposición por la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los oradores fueron la diseñadora Mariana Sán­chez Sierra; el empresario Antonio Martín del campo; la académica, María Guada­lupe Guardiola; el abogado Alberto Vázquez; y el reco­nocido economista que radi­ca en Europa, Sergio Negre­te Cárdenas.

Sus discursos fueron in­terrumpidos por los asisten­tes que coreaban: “Gobierno entiende, el INE se defien­de”; “INE sí, López no”; “El INE no se toca”.

Tras concluir el evento se pidió a los manifestantes que marcharan rumbo a la glorieta de Los Niños Hé­roes, unos tomaron Hidalgo y otros la avenida Vallarta, donde se vio interrumpida la vía Recreactiva.