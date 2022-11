Exigen patrullaje en colonia La Perla

Hay calles tomadas por rateros: Vecinos y comerciantes

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la inseguridad en la colonia La Perla, en Gua­dalajara, calles como Abascal y Souza son altamente peli­grosas, según vecinos y co­merciantes.

Tras recibir ayer una de­nuncia ciudadana que llegó a la redacción de Página 24, acudimos a esta zona donde los vecinos y comerciantes exigieron a las autoridades que haya patrullaje constan­te y que se implementen ac­ciones que permitan frenar el robo, un delito que queda casi siempre en la impunidad.

“Aquí abundan las ratas, de dos y de cuatro patas”, dijo muy enojada la señora Gua­dalupe Ledesma, una de las entrevistadas.

“Pues qué hace uno, son los vagos de siempre, que parece que hasta tuvieran trato con los de la policía porque se los llevan y lue­go salen, al día siguiente o a los dos o tres días, ya los ve otra vez bien drogados y ro­bándole a la gente, así cómo va a tener uno confianza en denunciar y esas cosas, ellos dicen que tienen paro (in­fluencia) y que por eso los dejan salir, pues parece que sí es cierto, porque uno los ve que andan como si nada, y lo peor es que a veces has­ta se los han llevado con las cosas de la gente, ni modo que digan que no son ellos porque a uno se lo llevaron con una bolsa, y luego luego lo vimos otra vez”, agregó la molesta ciudadana.

En los alrededores del mer­cado municipal que se ubica en esta colonia hay muchos robos, aunque en esa zona es más bien de autopartes lo que más sucede, pero tampoco hay actuación de los policías municipales.

“No tampoco, en ningún lado la verdad, al menos aquí no; aquí de hecho hay zonas donde no pasa la patrulla, para qué dice uno otra cosa, entonces, pues sí que les lla­men la atención, no sé si de­ben de poner más cámaras o poner policías aquí, porque hace muchos años cuando había módulos de policía era otra cosa, pero pues ya aho­rita no”.

El llamado fue al presi­dente municipal Pablo Lemus Navarro y al mismo comisa­rio general de Seguridad Pú­blica, a quienes pidieron que haya patrullaje constante y que implementen alguna es­trategia que ayude a combatir la incidencia de delitos.