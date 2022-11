Empresas de cable dejan sin luz a las personas

Operan sin precaución y causan cortocircuitos en GDL: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Muchos problemas han causado las empresas de ca­ble en la calle Emiliano Za­pata, en Guadalajara, ha hasta un corto circuito en los cables de energía eléctrica se regis­tró.

La gente tiene desde el pasado viernes 11 de no­viembre sin electricidad, esto sucede en la calle Emi­liano Zapata entre Federa­ción e Industria, al oriente de la ciudad, donde las em­presas de cable no se hacen responsables de los daños, y la gente además de perder sus víveres por no usar sus refrigeradores, están sin po­der trabajar desde casa.

“Mire desde el día de ayer hizo corto aquí, dicen que es porque eso lo provocaron los de las empresas de cable, y porque dejan los cables col­gando, ahorita es un apagón, pero imagínese que al rato se prenden por lo mismo que es­tán tan encimados”, denunció Marisela Morales, una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Mire yo no tengo luz en la casa y necesito trabajar desde mi casa y pues no estoy trabajando y mire, yo hablo a la Comisión y nomás me traen a vuelta y vuelta, me dicen que más tarde y que más tarde y nada. Yo la última vez que vinieron los de VeTv has­ta me peleé con uno de ellos porque le dije que no dejara el puño de cables tirados y me dijo que si quería que los le­vantara yo, y se fue y pues no sé a quién tendría que reportar a los de las compañías pero sí sería bueno que estuvieran más atentos del cablerío que dejan, porque se supone que ya está la ley esa en la que no debería de haber cables tira­dos y no hacen nada”, dijo.

Es clara la molestia de los vecinos, quienes lamentaron que no haya acciones con­cretas del ayuntamiento para castigar a las empresas cable­ras –proveedores de internet y televisión por cable– que dejan los cables colgados, in­cluso que causan problemas con los cables de alta tensión como lo que se denunció a este reportero.

Por ello, hicieron un lla­mado urgente al alcalde Pa­blo Lemus Navarro, pues son muchos los problemas que se dan en esta calle a causa de las omisiones de las señaladas empresas.