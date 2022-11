Hacen baño público de escaleras en el Centro

“Ni Pablo Lemus ni nadie de su equipo pasan por aquí”

Increíble que la parte baja de uno de los sitios más concurridos por turistas y locales sea usado por las personas para defecar y orinar; además, el valiente que pase por ahí se arriesga a ser asaltado; ahora uno de los accesos se encuentra clausurado

Por Rafael Hernández Guízar

En el centro de Guadala­jara las cosas van de mal en peor, nuevamente los cruces de la calzada Independencia y la avenida República son mo­tivo de quejas.

Ahora ya hasta fueron clau­surados los accesos del puente peatonal que se encuentra en ese sitio, ya que está repleto de excremento, y orines; además, sigue siendo un sitio suma­mente peligroso pues hay ro­bos al por mayor, en un lugar en donde ni la policía pasa.

“Pues ahora ya hasta cinta amarilla le pusieron, ya ahora no se pude pasar de plano, digo entiendo que haya lugares que quieran cuidar los del gobier­no, pero es el colmo que aquí en pleno centro no se puede ya ni pasar por aquí; repito, qué fue lo que pasó, pero que no in­venten allá en el ayuntamiento, que se pongan truchas con esto, no es posible, es prueba esto de que el presidente Lemus ni pasa por aquí, ni ningún otro de los de su equipo, porque quién va a pasar con esta caca ahí, y el olor señor, es insoportable”, dijo uno de los ciudadanos en­trevistados.

Es un puente que se usa para bajar de la Plaza Tapatía e incorporarse a la Calzada Independencia, un lugar que quedó prácticamente en el abandono y que casi siempre es usado como baño públi­co por personas desaseadas y donde es común ver indigen­tes y drogadictos.

“Eso sí, siempre está lle­no de la gente que anda en la calle, y pues qué les dices, ahí van y hacen del baño, y no no­más pipi, hacen popo también (sic), muchos de ellos pues no tienen a donde ir al baño, si uno que no vive en la calle, no tiene a veces a donde ir al baño, ellos pues menos por­que nadie les quiere prestar un baño, yo creo que deberían los del gobierno de estar atentos también a ellos porque parece que nadie se preocupa real­mente por ellos”, dijo otro de los entrevistados.

En efecto, la zona huele muy mal, y está en claro aban­dono. Vecinos y comerciantes de la zona, refirieron que es en este lugar en donde cons­tantemente se concentran los indigentes y hay muchos que usan este desalado pasaje para consumir drogas, un sitio ideal para estas actividades pues casi nunca pasa por ahí la po­licía.