Comerciantes piden seguridad en Obregón

Por El Buen Fin y la temporada navideña

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de la ca­lle Obregón en el centro de Guadalajara pidieron que haya más seguridad, sobre todo por la próxima llegada de El Buen Fin, y de la tem­porada navideña.

Y es que pese a que se trata de una zona en la que regularmente pasa la pa­trulla, los comerciantes de este sitio esperan que haya de planta uniformados que puedan ayudar a que haya tranquilidad y que los robos sean inhibidos por la presen­cia de la comisaría general de seguridad pública.

“Pues nosotros lo que es­peramos es que ahora haya más policía que años pasa­dos, porque es normal que cuando va llegando El Buen Fin y la temporada de navi­dad se disparan los robos, no digo que por aquí por la misma calle de Obregón, hasta eso como que los ra­teros son más precavidos, pero sí le roban a la gente en sus carros, en los estacio­namientos, en las callecitas que están así en los alrede­dores, por eso pues si hay más policía estamos seguros de que se la va a pensar más la gente para andar hacien­do cosas”, dijo una de la co­merciantes entrevistada.

“También queremos decir que es importante que no per­mitan por favor que haya am­bulantaje desbordado como se ha dado ya en otras ocasiones, porque siempre es lo mismo, hay mucha gente que viene y se pone con carritos o con puestos y acaban vendiendo lo mismo que nosotros en los locales, y lo que pasa es que al haber tanta gente pues no nada más no vendemos, sino que como que no hay control, no como debería, y entonces pues es cuando hay robos, robos hormigas que nos ge­neran mucha merma y si de por sí hay pocas ventas, pues es cuando nos pega en el bol­sillo.

La petición expresa fue para el alcalde Pablo Lemus Navarro al que solicitaron los comerciantes que se ponga mucha atención a la seguri­dad que se generen patrulla­jes tanto a bordo de unidades –patrullas- como e motoci­cletas y bicicletas, además de policías pie tierra que puedan estar caminando para estar en contacto directo con la ciuda­danía.

Por cierto que es en esta época cuando acude una gran cantidad de personas que se surten en esta zona por lo que igualmente, solicitaron que haya tolerancia por parte de policías viales para evitar exorbitantes las multas y ex­cesos delos elementos.