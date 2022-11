Amparos contra el tribunal de justicia

“Que se pongan a trabajar ya”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos anunciaron que acudirán a presentar am­paros masivos la próxima semana contra el tribunal de justicia administrativa de Ja­lisco.

Ante la tardanza con la que están trabajando, ciudadanos en general y abogados litigan­tes acudirán la próxima sema­na a presentar de forma masi­va, amparos contra el tribunal ya que aseguran, es imposible seguir así.

“Es que ya lo hemos esta­do diciendo una y otra vez, lo que se necesita es que o bien, que se pongan a trabajar que es lo que nosotros queremos, o bien, que se les pongan los amparos y así pues que tope donde tenga que parar para que o se destraban las cosas o se destraban”, dijo Carlos Rodríguez, uno de los entre­vistados.

“Ya ve que han venido ya en tres ocasiones aquí con nosotros, pues nosotros segui­mos diciendo lo mismo, que es imposible seguir así como están, que los clientes están muy molestos porque luego piensan que los abogados no estamos trabajando y ese no es el chiste, nosotros quere­mos que llegue la justicia, no nos interesan la cuestiones políticas, lo que nos interesa es que los asuntos caminen y que se resuelvan rápido para poder trabajar, eso es lo que nosotros necesitamos, nada más”, indicó.

Y es que a decir de este abogado, la problemática ma­yor, radica en la lentitud con la que se trabaja al interior de las salas, como la II, mis­ma que la que se han tenido que promover ya amparos que están por ser notificados pues tienen casi tres meses de retraso en si quiera, poner a disposición las notificaciones correspondientes.

Tuvimos la oportunidad de revisar varios de los ca­sos que se presentaron desde el pasado mes de septiembre, dentro de los tres primeros días, y en efecto, ni siquiera se han acordado, es decir, no se han puesto en el boletín ju­dicial, y por ello, no se ha ni emplazado a las autoridades demandas, algo que ha hecho sumamente complejo y com­plicado, el proceso de los jui­cios d nulidad.

Por ello, a partir del lunes, se espera que los abogados, acudan a las autoridades fe­derales para la presentación de demandas de amparo por la falta de actuaciones de las autoridades.