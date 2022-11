Truenan contra abusos de policías viales

“Cazan” automovilistas en zona de Ciudad Judicial

Denunciaron que los agentes amagan con levantar folios, sin embargo “piden dádivas” a los conductores para evitar que la grúa se lleve los vehículos supuestamente mal estacionados

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron ayer presuntos abusos de au­toridad de policías viales en la colonia Ciudad Granja, en Zapopan.

Y es que patrulleros de la Policía Vial constantemente hacen rondines para infrac­cionar a diestra y siniestra a aquellos que están en las ca­lles, pues en ese mismo sitio se ubica la Ciudad Judicial y por ello, una gran cantidad de personas se estacionan en la calle, algo que es aprovecha­do por los policías viales para imponer sanciones.

Sin embargo, es el “hecho de que piden dádivas” pre­suntamente, para evitar que se pongan las multas.

“Sí es cierto, no vamos a decir que no, andan en chin­ga poniendo multas, y sí es cierto también que cuan­do ponen las multas lo que quieren es lana, nosotros hemos visto que a muchos que se estacionan en el ca­mellón les piden lana para no llevarse sus carros, y eso no está bien, porque luego a nosotros que somos vecinos nos la quieren aplicar igual, y están bien mensos (sic), ni modo de que les dé uno”, sentenció José Robledo, uno de los vecinos entrevistados.

“Yo el otro día llegue a mi casa, a mi casa, y me estacio­né afuera de la cochera, pues es mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera, y cuando salí me estaban empezando a ha­cer un folio, le dije que qué pues, que yo ahí vivía, que gracias pero que no quería la multa, y me dijo que esta­ba estacionado en cochera, y pues claro, le dije que sí por­que era mí cochera, y de to­dos modos me quería hacer el folio el muy cabrón, y todavía me dijo que si él me ayudaba que yo cómo le iba ayudar, hágame el pinche favor, le dije que le iba ayudar no po­niéndole unos madrazos por­que no me iba a extorsionar, y se fue, pero mi pendiente es que luego me vaya a salir una multa, eso es lo que me da pendiente”, señaló.

Por varias de las calles cercanas al Anillo Periférico es donde se da el problema, y aunque los vecinos agradecen que haya atención de la Poli­cía Vial, lo que lamentan es que algunos de los elementos aprovechen esto para sacar provecho personal.