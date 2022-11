“Cumplan con sus promesas”

Plan de Justicia para Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sin concretase

Aunque reconocieron avances en el plan de reacondicionamiento de la presa El Zapotillo, no dejaron de manifestar su incertidumbre ya que a un año de los acuerdos solo hay un solo documento para lo no inundación de las comunidades

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Activistas y pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo aseveraron que a un año de los acuerdos con autoridades para no inundar sus comunidades no se ha cumplido en su totalidad el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños; entre los pen­dientes está que el estado devuelva las propiedades que adquirieron, cuando los iban a desalojar.

En rueda de prensa manifestaron que en este tema de los terrenos hay irregularidades, pues al revisar constataron que aparecen cuatro propie­dades vendidas, cuando sus propietarios no solo no vendieron, sino que han estado activos en la lucha por la defensa de estas comunidades.

Por ello, y tras dar un balance general sobre las acciones que han hecho autoridades, presentaron un protocolo comunitario en torno a lo que el esta­do y federación tienen que hacer para el regreso de al­rededor de 70 terrenos que en su momento autoridades estatales prometieron donar y ahora quieren que se las compren.

“Reprobamos esta ac­tuación y le recordamos que fueron partícipes de las irregularidades, viola­ciones y corrupción sobre la compra de propiedades. Paradójicamente conti­núan los mismos funcio­narios que nos agredieron y violentaron en la Co­misión Estatal del Agua (CEA)”, aseveró Abigail Agredano del Comité Sal­vemos Temacapulín, Aca­sico y Palmarejo.

Lamentaron que hasta el momento haga falta de­finir programas, políticas y presupuestos para la repa­ración del daño, por lo cual insistieron a las autorida­des a cumplir con lo que les toca.

“Al gobierno federal le exigimos inicie de inme­diato la auditoría técnica y financiera de la presa El Zapotillo. Las comunida­des y la sociedad en general necesitamos se transparen­ten los malos manejos para que nunca vuelva a ocurrir esto. Y que nos proporcio­ne, abra y transparente toda la información del proyec­to”, agregó Agredano.

También pidieron que las propias comunidades puedan adquirir estas pro­piedades regresadas, bajo programas de vivienda so­cial, en especial por quie­nes se han mantenido en la lucha, no han vendido, adultos mayores, mujeres o jóvenes.

En cuanto al plan de justicia, mencionaron que hay una valoración negati­va, pues aunque hay algu­nos avances las secretarías del estado no han estado presentes y no se han im­plementado verdaderas acciones. Además, lamen­taron que de las 10 obras comunitarias prometidas, la Sedatu no ha hecho nin­guna.

Además, y aunque reco­nocieron avances en el plan de reacondicionamiento técnico de la presa El Zapo­tillo, no dejaron de manifes­tar su incertidumbre ya que a un año de los acuerdos solo hay un solo documen­to para lo no inundación de las comunidades, firmado por Andrés Manuel López Obrador como testigo, que no les da certeza jurídica en torno a que en un futuro esta u otras administracio­nes cambien de opinión a lo ya pactado.