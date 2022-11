“Jalisco, la fosa más grande de México”

Y ni así los diputados aumentan presupuesto para el IJCF o la Comisión de Búsqueda: Colectivos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A días de que se presen­tara en el Congreso, para su análisis y aprobación, el Pre­supuesto de Egresos 2023 del estado, colectivos de fa­miliares de desaparecidos se manifestaron a las afueras del legislativo para alzar la voz por el recorte o insuficiente recurso en áreas estratégicas como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) o la Comisión de Búsqueda.

Cada vez queda menos para que diputados aprueben el paquete de gastos de Jalis­co para el siguiente año, y en este tenor agrupaciones como el colectivo Luz de Esperan­za no dejaron de cuestionar las prioridades del gobierno estatal, pues mientras áreas cruciales para hacer frente a la crisis de desaparecidos no tienen etiquetado lo suficien­te, por el otro lado se quiere dilapidar en promoción per­sonal.

“¿Existe presupuesto su­ficiente para enfrentar los problemas en materia de personas desaparecidas en Jalisco? Si es correcto ¿por qué no lo asignan? ¿Qué be­neficio aporta al pueblo de Jalisco un presupuesto mayor a los 300 millones de pesos en comunicación e imagen del gobernador?”, cuestionó Liliana Meza, presidenta del colectivo.

Aseveró que no es más importante el presupuesto de los partidos políticos que para atender los problemas de in­seguridad y apoyo asistencial a las víctimas, y cuestionó que iniciativas que buscan ha­cer frente a esta crisis –como la de la fiscalía especializada autónoma– sigan en la conge­ladora a pesar de la urgencia.

“Exigimos nos contesten estas incongruencias que se dan en el Congreso de Jalis­co, y nos den a conocer su po­sición en cuanto a los temas en materia de investigación de los desaparecidos, recursos operativos para tal tarea, apo­yo asistencial a las víctimas indirectas y qué es lo que van a proponer para este proyecto presupuestal para el siguiente año”, añadió.

A decir de Héctor Flores, también integrante del colecti­vo, se hace un llamado a todas las fracciones del Congreso a no dejar de lado estos temas al momento de discutir y votar el presupuesto, y no actuar bajo una bandera política ya que lo único que se logra es que no se avance en la materia.

“Los temas relacionados a la impartición y procura­ción de justicia no son temas políticos y deben de entender ellos (los diputados) que no se puede hacer política con esos temas, esos se tienen que apro­bar inmediatamente, se tienen que salvaguardar los bienes jurídicos tutelados y olvidar­se de la política, al menos en eso. Que hagan política con su presupuesto, que se hagan bolas ellos con su dinero, pero con los derechos no se vale”.