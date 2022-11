Denuncian pésimo desempeño en Juzgado de Primera Instancia de Sayula

“No es justo que haya jueces corruptos”, lamenta madre de menor

Desde hace cuatro años una mujer ha tratado de que se le dé justicia; ha lidiado contra las imposiciones que le ha puesto un juez distante y que no ha querido atender sus peticiones para que vea a su hijo, todo porque el padre del menor se dice “intocable y con influencias”

Por Rafael Hernández Guízar

Otro juzgado familiar fue denunciado por el pésimo desempeño del juez a cargo, se trata del Juzgado de Pri­mera Instancia con sede en el municipio de Sayula donde hay parcialidad para algunas personas.

Saira, una mujer que des­de hace cuatro años ha tra­tado de que se le dé justicia, ha tenido que lidiar contra las imposiciones que le ha puesto un juez distante y que no ha querido atender sus peticiones para que vea a su hijo que le fue arrebatado de su lado con engaños y que ahora crece sin ella, con un padre que lo alie­na y que se sirve de supuestas amistades para hacerle a ella la vida imposible.

“A mí me dijo el papá de mi hijo que a él el juez, la policía y todas las leyes de México se la pelan, y pues parece que así es porque no he podido ver a mi hijo, por más que me ha asistido la razón, por más que mis abogados que he contratado han hecho una cosa y otra, en verdad es cierto, nada ha podido contra él, y ahora me entero que el juez le está ayudando que porque pare­ce que son conocidos, y digo pues qué pasa porque no hay justicia”, lamentó está doli­da mujer.

En entrevista con Pági­na 24, dejó en claro que es urgente que el presidente del Consejo de la Judicatura revise su caso, por ello hizo un llamado a Daniel Espino­sa Licón: “Yo le pido de ro­dillas si es necesario que me ayude, que no es justo que haya jueces corruptos e in­dolentes, que no sean cons­cientes del poder que tienen y que deben de usarlo para ser imparciales, no por mí, por mi hijo y por los hijos de muchas mujeres que es­tamos pasando por esto que es violencia institucional, que no queremos tener que llegar a hacer marchas con los colectivos feministas porque lo que queremos es ver a nuestros hijos, que se nos dé justicia”, dijo.

Desesperada por no te­ner la oportunidad de que se exija al padre de su hijo que lo ponga a disposición para que conviva con ella, pues ya le dieron la convivencia pero el juez se ha negado a hacer que se cumpla, esta mujer pidió al magistrado que le dé una cita y que así se revisen los problemas que se han dado en su caso, que a lo largo de cuatro años le ha desgastado de forma enorme, pero sobre todo que ha sido el motivo para que su hijo crezca con un hogar fracturado.