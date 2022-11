“Venimos a Jalisco a ratificar el compromiso de seguridad pública”

Adán Augusto López llama a diputados a avalar minuta sobre GN

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la minuta para ampliar hasta el 2028 la presencia de las fuer­zas armadas en las calles con labores de seguridad, el secre­tario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, continuará con su recorrido por los estados de país para socializar el tema.

De visita en Jalisco y pre­vio al diálogo que llevaría con diputados locales –y el gobernador Enrique Alfaro– precisamente sobre el tema, el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que el asun­to de la Guardia Nacional en las calles va más allá de si ya se aprobó o no a nivel federal, ya que se tiene que dialogar con todos pues esa fue la ins­trucción del presidente An­drés Manuel López Obrador.

“Hay que tomar en cuen­ta a todos los congresos lo­cales y tienen derecho a que nosotros escuchemos la po­sición de ellos y que escu­chen nuestra posición (…). Vamos a ir a todos (los esta­dos), mañana vamos a Yuca­tán, pasado mañana estare­mos en Zacatecas y el lunes vamos a estar en Guanajua­to, el martes vamos a estar en Morelos y Campeche”.

En otros temas, y con res­pecto a los señalamientos que ya había hecho con anteriori­dad en seguridad, al expresar que en Jalisco hay “baños de sangre”, el secretario aseguró que no tiene ningún malenten­dido con el gobernador Enri­que Alfaro, salvo diferencias en opiniones sobre algunos asuntos.

“En Jalisco es una situa­ción complicada en materia de seguridad que tenemos que atender los tres órdenes de gobierno y a eso venimos a ratificar el compromiso”, refirió cuando se le preguntó si seguía pensando lo mismo del estado.

Insistió en que no tiene ninguna aspereza con Alfa­ro Ramírez y que el tema de desaparecidos es algo que se debe atender de manera coor­dinada, pues es una responsa­bilidad compartida el encon­trar una solución.

“No, no ha fracasado (la estrategia de seguridad). Yo creo que es necesario aplicar­lo, no es un asunto fácil, pues ni modo que Alfaro se haya inventado la inseguridad, esto no surge por generación es­pontánea. Esto es una herencia de varias administraciones, ahora se nos olvida el pasado. Ya llevamos cuatro años pero Jalisco, al igual que el país, lleva 60 años en abandono, no es generación espontánea la crisis de inseguridad”.

Ayer por la noche, en el Congreso de Jalisco, el secre­tario frente a diputados loca­les y el gobernador Enrique Alfaro habló sobre la impor­tancia de ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, con labores de seguri­dad, en tanto se logra migrar a las policías civiles.

Aseguró que en tanto no se logre esto último el país no puede quedar a expensas de la delincuencia organizada, por lo que la presencia de la Guardia Nacional será tempo­ral. También, llamó a diputa­dos a votar con conciencia ya que la mayoría de mexicanos está a favor de que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad.