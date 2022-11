Lanzan propuestas sobre sistema integral de cuidados

Con la intención de reconocer a quienes realizan esta labor

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque se requiere con­solidar el sistema integral de cuidados en el estado, en aras de reconocer a quienes realizan este tipo de trabajo, el doméstico y el no remune­rado, ayer en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo un foro en la materia.

Con este foro arrancaron de manera oficial las mesas de trabajo con sociedad civil, pues la intención es impul­sar las mejores propuestas en la materia, como parte de la política pública que se busca implementar, tras el reconoci­miento de estas labores desde la Constitución.

La diputada Gabriela Cár­denas, impulsora de estos trabajos, detalló que con este encuentro lo que se buscó prácticamente fue tener, de quienes lo viven, todas esas perspectivas y experiencias a fin de plasmarlo en propues­tas en el sistema integral de cuidados que se impulsará a nivel estatal.

“Hay que hablar de este otro rostro que viven las mu­jeres en materia de desigual­dad, el piso sigue no estando parejo. Tenemos que hablar de que sí está muy bien garan­tizado el cuidado digno, pero también tenemos que hablar de la autonomía económica de las mujeres, de las familias en Jalisco. El 75 por ciento de estas tareas de trabajo no remunerado recae en las mu­jeres, 270 millones de horas que se dedican al trabajo no remunerado”.

Estas labores se vienen a sumar a la reciente aproba­ción de una reforma, en el congreso local, sobre el re­conocimiento de las personas cuidadoras de terceros en si­tuación de dependencia, no solo para visibilizar una labor olvidada sino generar alter­nativas retributivas a quienes hoy no reciben nada y están en indefensión.

“Lo que sigue después es que podamos ir a tallar el lá­piz, a construir nuestras pro­puestas, en poner objetivos muy claros que puedan ser alcanzables durante el 2024 y que pronto podamos estar celebrando aquí juntos que Jalisco sea el primer estado a nivel nacional que cuide a todas las personas. Que siga­mos haciendo realidad cuidar a quien nos cuida”, añadió la legisladora emecista.

Corrigen error en Ley de Ingresos 2022

Diputados aprobaron mo­dificaciones a la Ley de In­gresos de Jalisco 2022 a fin de corregir un error que había en torno a una fecha de ven­cimiento de un crédito de 300 millones de pesos.

Originalmente el docu­mento decía que el venci­miento del crédito era el 30 de junio del 2032, y con los cambios ya concretados esto quedará al 30 de agosto del mismo año.

El crédito fue contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en el Programa de Financia­miento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE). El error venía desde la propia Secretaría de Hacienda estatal, y de ellos nació la propuesta para la co­rrección.