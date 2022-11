“En el Tribunal de Justicia Administrativa no trabajan”

Operan con desesperante lentitud: Abogados y ciudadanos

La problemática viene desde el momento en que se decretaron los cierres de oficinas de gobierno, así como el paro de actividades por la pandemia; tras esto, “se mal acostumbraron”

Por Rafael Hernández Guízar

“Es una chinga, el Tribu­nal no sirve de nada”, lamen­taron ayer ciudadanos muy molestos con la tardanza con la que están trabajando en el Tribunal de Justicia Adminis­trativa de Jalisco.

En repetidas ocasiones, Página 24 ha acudido a di­cho órgano “de justicia” para escuchar las quejas de los abogados que han visto con desesperación como los asun­tos no avanzan debido a la lentitud y dilación con la que se opera dentro del tribunal, algo que ha dejado muchos problemas a las personas.

“Pues es el colmo, yo tramité hace dos años un juicio que por lo de las multas y ya debo dos años, no se vale porque me va a terminar sa­liendo más caro el caldo que las albóndigas, eso no está bien porque mi abogado ya hizo lo que debe y no acaba el asunto porque aquí son unos huevones, en todas las salas es lo mismo, como que no les gusta trabajar, como que les vale madre más bien”, indicó Lauro Rosas, uno de los ciu­dadanos que han sido afecta­dos por la lentitud con la que se trabaja.

“Yo lo que digo es que de­berían de correr a los que son así de huevones, no sé por qué no hacen algo, no sé por qué no hay avances y ya me es­toy desesperando, dicen aquí adentro que es porque quieren que la gente se desespere pre­cisamente para que no se tra­miten ese tipo de juicios pero pues se supone que también es derecho de uno poder ha­cerlo, está como amañado”, agregó el molesto ciudadano.

La problemática viene desde el momento en que se decretaron los cierres de ofi­cinas de gobierno, así como el paro de actividades. Después de esto, todo cambió, así lo refirieron también abogados que están más que molestos: “Pues es el caso que a veces ni están en sus lugares, enton­ces uno se pregunta de qué sirve que estén devengando un salario, es fácil, el que no quiera estar aquí pues que deje el espacio libre a quienes sí quieren trabajar”, indicó Jorge Carlos Aldama, uno de los abogados entrevistados por este reportero.

El llamado se hizo a las autoridades para que haya un cambio radical ya que en mu­chas ocasiones se ha dado esta denuncia a la redacción de Página 24 y otros medios donde se señalan los proble­mas por el rezago dentro del Tribunal Administrativo.

…Y en el Juzgado 10 de lo Familiar, los asuntos no avanzan

El Juzgado 10 de lo Fa­miliar del Primer Partido Ju­dicial con sede en Zapopan fue denunciado de nuevo por lento y pésimo para tratar los asuntos relacionados con me­nores de edad.

Fabiola, una mujer que desde hace tres años ha de­nunciado que le quitaron a su hijo a la fuerza y que la han acusado incluso de haber abu­sado de ella para negarle la oportunidad de verla, exigió que haya respuesta de las au­toridades.

“Yo le pido al magistrado presidente que me escuche, que ya no puedo seguir así, mi hija está creciendo sin mí y todo porque el juez ni caso me hace, no sé por qué es así, no es humano, parece que no tiene corazón, porque he de­mostrado que me la quita­ron con mentiras y que con mentiras vino y pidió la cus­todia de ella aquí y aquí se la dieron. También aquí han apoyado al papá de mi hija y es fecha que no se para en el centro de convivencia; es fecha en que si no es por­que mi abogado ha trami­tado amparos y amparos, el caso no hubiera avanzado en nada”, señaló.

Esta mujer ha tenido una experiencia muy desesperan­te, pues son varios los juzga­dos en donde ha tenido que enfrentarse con su expareja sentimental, el padre de su hija quien la ha denunciado y demandado, quien la ha desprestigiado y quien con argucias ha sido calumniada, al grado de no poder ver a su hija ni tener contacto de nin­gún tipo con ella.

“Pues yo pediría que por favor nos escuchen, hay mu­chos casos espantosos como el mío, y desesperación al por mayor, es tan doloroso lo que pasa y es tan desesperan­te que uno ve cómo le dan el favor a quienes no se lo me­recen, a quienes dicen que tienen palancas, yo no tengo palancas, yo lo que tengo es mucho resentimiento y coraje porque no hay justicia”, dijo.

El llamado fue al presi­dente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón, al que esta mujer pi­dió una audiencia para que se analice su caso y se vea la tendencia a favorecer al pa­dre de su hija para no permi­tirle tener siquiera contacto con ella.