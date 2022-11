“¡Reviertan despidos!”

Extrabajadores de la Judicatura se plantan en el Tribunal de Justicia:

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras no haber recibido res­puesta favorable del goberna­dor Enrique Alfaro Ramírez, salvo un desplante, extrabaja­dores despedidos del Consejo de la Judicatura continuarán con su plantón pero ahora a las afueras del Supremo Tri­bunal de Justicia.

Con tiendas de campaña y lonas ahora los 98 trabajado­res que han sido despedidos de manera injustificada, los últimos meses, exigieron al presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, les dé la cara y revierta el cese que él mismo autorizó junto con la mayoría de consejeros.

“El presidente del Supre­mo Tribunal de Justicia del Estado no se puede negar a que conoce el tema, no puede negar que está haciendo man­dado por el gobernador para accionar, porque yo lo retaría a que si no existe una instruc­ción por parte del gobernador y en un ejercicio de decencia, de congruencia, que nos re­grese los trabajos. Yo lo reto para que lo haga”, expresó Miriam Tello Bañuelos, re­presentante de los afectados.

Cabe recordar que fue el viernes pasado que extraba­jadores montaron el plantón pero a las afueras del Congre­so de Jalisco, con ánimos de exigir al gobernador Enrique Alfaro una respuesta el do­mingo que se presentó al le­gislativo por su cuarto infor­me de gobierno. Sin embargo, durante este ejercicio el man­datario estatal se deslindó de los señalamientos, al asegurar que el despido era competen­cia del Poder Judicial.

“Lamentable la actitud de ayer del gobernador, que minimiza la protesta, que mi­nimiza las causas. O sea al gobernador le molesta abso­lutamente todo lo que vaya en contra de su sentir”, expresó Tello Bañuelos.

No dejó de recordar que todos los trabajadores des­pedidos han tenido un buen desempeño en el Consejo de la Judicatura y que en realidad los dieron de baja por ser una voz crítica en el Poder Judi­cial y por ligarlos al grupo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) –con la que el gobier­no estatal mantiene disputa–, lo cual no deja de ser injusto ya que ellos no tienen por qué pagar por las rencillas políti­cas de grupos ajenos.

Por ello, añadió que la permanencia del plantón de­penderá de varios factores, como el de seguridad en la zona, qué tanta atención re­ciben de las autoridades del Poder Judicial y en general cómo avanza el tema, ya que aseguró han sido amedrenta­dos y temen también por su bienestar.

“Los ciudadanos no po­demos bajar los brazos ante la indiferencia de aquellos que no quieran hacer bien las cosas. Nosotros le esta­mos tendiendo la mano, no­sotros le estamos diciendo ‘presidente hazte cargo de lo que te toca’, sería escu­charlo a él decir por qué no se quiere sumar a esto”.