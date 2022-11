Reforzar seguridad pública, el gran pendiente de Alfaro

Hay partes de Jalisco y de la ZMG a donde ya no se puede ir: Sondeo

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos criticaron el “cuarto informe de activida­des” del gobernador Enrique Alfaro, señalaron que hay muchos problemas que no se han resuelto en la entidad como la inseguridad y el des­empleo.

Tras un sondeo rápido rea­lizado por Página 24 con ciudadanos entrevistados en el centro de la ciudad, tras­cendió que la inseguridad es el problema que más preocu­pa a las personas.

“Pues yo he visto que hay mucha inseguridad, es más, con eso de que andan las pa­trullas para todos lados, pues a mí en lo personal lo que me da es miedo ya ve las balace­ras que hay por todos lados”, dijo Mauro González, uno de los ciudadanos entrevistados.

Y agregó: “Ya se la piensa uno para ir a restaurantes, digo descartados para muchos ya los restaurantes esos caros de cortes y esas cosas donde se han dado las balaceras, ima­gínate pagar tan caro y que te rafagueen (sic), está cabrón verdad, y lo peor es que no es que uno le diga al gobernador que no trabaja, mis respetos, lo que digo es que no están bien las cosas, eso es verdad, decir lo contrario es mentir”, dijo.

En tanto, Anselmo Ábrica, otro de los entrevistados des­tacó: “Yo soy de Ciudad Guz­mán, y allá se han puesto las cosas muy difíciles, en todo lo que es El Grullo y pega­do a Michoacán está duro, ya porque lo ven a uno en cierto vehículo piensan a veces que tiene uno dinero y andan que­riendo hasta cobrar piso, así le pasó a varios que han dejado los negocios”, dijo.

José Juan Castillo, otro entrevistado, señaló: “Pues sobre todo por lo que dicen que del narco y eso, y antes pues entre ellos se daban, pero ahora andan a veces levantando gente que ni en cuenta, pagamos justos por pecadores como dicen, toco madera para que no pase nada, pero sí anda uno dia­rio con el apuro por los hijos que andan en la calle”.

En otro orden de ideas, el cierre de negocios y espa­cios laborales es otro de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía, por lo cual la petición generalizada fue para que haya más facilidades para que las personas puedan poner negocios.