Militantes de Morena piden alianzas con partidos afines

Perfiles externos sólo afectarán resultados en casillas

Por Rafael Hernández Guízar

Ya se presentan las pugnas internas en el partido Morena por la posible candidatura a la gubernatura de Jalisco, así como a las presidencias mu­nicipales y diputaciones.

Carlos Rodríguez, uno de los militantes que tiene representación con la mili­tancia de Morena en los Al­tos de Jalisco, dijo que no están de acuerdo con que se vayan a hacer alianzas con personas que sea ajenas al partido, todas vez que se ha especulado la posibilidad de que uno de los aspirantes a la gubernatura por dicho partido sea emanado del grupo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Hemos visto que se le han cerrado los espacios a la militancia. Todas las candida­turas como las del gobierno del estado, desde sus orígenes (de Morena) se le han dado a la gente que son figuras pú­blicas, pero eso ha afectado a la militancia y tenemos gen­te capaz y honesta. Nosotros necesitamos gente honesta, y si no se lucha contra la co­rrupción difícilmente vamos a salir adelante”, dijo

Y agregó: “Un grupo de compañeros en la región de los Altos Norte, hemos vis­to que a futuro se pretende crear alianzas con grupos facciosos con el Grupo Uni­versidad, tenemos que hacer alianzas con el estudiantado, no con los dirigentes, porque se van a repartir las candida­turas y sobre todo con per­sonas que no son de izquier­da, que no son de Morena, y estaríamos condenados a no tener más de un 20 por cien­to de los votos”, dijo.

Al momento, se ha es­peculado que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, podría ser uno de los posibles aspirantes a la gubernatura abanderado por Morena, algo que los militantes están recha­zando, pues el señalado fue candidato del PRI a la presi­dencia municipal de Guadala­jara y ni siquiera ejerció como regidor al perder en el cargo, ya que dejó el puesto para ser rector de la casa de estudios.

Dijo que no lo conside­ran una buena opción: “Ya no más chapulines que brin­can, porque muchos que eran nuestros detractores ahora es­tán en Morena apoderándose de los espacios de gobierno”, indicó toda vez que ahora, hasta ex panistas de derecha, representa los espacios más importantes de Morena en lugares como el mismo Con­greso del Estado.

Igualmente, destacó que el desempeño del gobierno esta­tal con el partido Movimiento Ciudadano abre oportunida­des reales para que Morena llegue al gobierno estatal en las próximas elecciones: “Te­nemos un gobierno muy des­gastado por tantas cargas im­positivas, algo que no se hace dentro de la Cuarta Transfor­mación, pedir dinero prestado y esas cosas sólo lleva a enca­recer la vida de las personas, de los tapatíos”.

Por cierto que se dijo a favor de que haya alianzas pero con partidos de iz­quierda como el Partido del Trabajo (PT).