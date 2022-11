Piden “mejor distribución” del Presupuesto federal 2023

No considera inflación, ni recursos para grandes proyectos: PRI Jalisco

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En unos días en el Con­greso de la Unión se llevará la discusión en torno al Pre­supuesto de Egresos Federal 2023; sin embargo, diputados federales del PRI por Jalisco advirtieron que el paquete no tiene contemplado los temas de inflación, ni grandes pro­yectos, por lo que pugnarán para una mejor redistribución.

En Jalisco, al igual que se llevó a cabo en todos los esta­dos de la República, el fin de semana diputados tricolores participaron en asambleas in­formativas con diversos secto­res de la sociedad en torno al paquete de gastos de la fede­ración. Para el caso del estado, Laura Haro, presidenta del PRI estatal, apuntó que el trato de la federación es insuficiente.

“A Jalisco le iba mejor con el PRI. Hoy no hay di­nero para los proyectos prioritarios del estado, que no hay recursos para el Fondo Metropolitano, que desapare­cieron todos los apoyos para los pueblos mágicos, que hoy nuestros alcaldes están ha­ciendo frente a situaciones para asumir y cumplimentar sus compromisos con mu­chas dificultades, porque al gobierno de Morena no le ha interesado fortalecer el apoyo para las necesidades básicas, el abasto de medicamentos, cuestiones de infraestructu­ra carretera, apoyo al campo, sectores productores”.

Mencionó que no hay apo­yos para proyectos grandes de infraestructura, y el claro ejemplo es que no se etiquetó un centavo para la ampliación de las líneas del tren, por lo que insistió que darán la ba­talla en la federación a fin de tratar de subsanar esto.

Por su parte, la legislado­ra Cuquis Camarena, quien es presidenta de la Comisión de Ganadería en el Congreso de la Unión, detalló que de manera generalizada a este sector se le dejará rezagado en el país, pues si en 2018 se etiquetaron alrededor de 4 mil 400 millones de pesos, para el 2023 sólo se dejaron 52 millones de pesos.

“Hoy vemos que es un pre­supuesto irreal, un presupues­to que no está contemplando los temas de inflación y que en próximos días los diputa­dos federales de Jalisco esta­remos dando una gran batalla en el Congreso Federal, por­que no vamos a permitir que este gobierno de Morena, que este gobierno centralista siga pisoteando la dignidad de los estados y menos de un estado como Jalisco que es líder. En los próximos días nos verán dar una gran batalla y poner el pecho por Jalisco”, insistió Haro Ramírez.