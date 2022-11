Diputados reclaman al gobernador Alfaro durante su cuarto informe

Ha tenido “muchos recursos y pocos resultados”

Por Gloria Reza M.

(apro).– Tras acudir al Congreso local para rendir ante el pleno su cuarto informe de gobierno, Enrique Alfaro recibió críticas por parte de representantes de tres bancadas de oposición sobre el tema de feminicidios, des­aparición de personas y vio­lencia en lugares públicos.

La diputada del partido Hagamos, Mara Robles se­ñaló que se destinó mayor presupuesto en materia de se­guridad en los últimos cuatro años, sin embargo, la entidad ocupa el primer lugar en nú­mero de personas desapareci­das y fosas clandestinas.

“El problema de este gobierno es que ha tenido muchos recursos y pocos resultados, este Congreso in­crementó una cantidad muy significativa de recursos en las áreas de seguridad públi­ca y procuración de justicia, un 30% comparado con 2019, pero ello no aumentó la segu­ridad. Estamos aterrados”, lamentó.

Ejemplificó el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y las balaceras en centros comerciales y restau­rantes.

A la vez calificó de “indig­nante” la declaración del go­bernador quien en su informe sobre seguridad aseveró que solo uno de cada diez casos de desapariciones está rela­cionado con algún delito, el resto se va por voluntad pro­pia, y luego aparecen.

“Es también dolorosamen­te inocultable que de enero a agosto van 315 mujeres asesi­nadas en Jalisco, aunque solo el 6% esté reconocido como feminicidio. Menos de 1 de cada 10 mujeres denuncia actos de violencia porque no hay confianza en las institu­ciones” refirió.

Por su parte, la legisladora Susana de la Rosa del partido Futuro recalcó que el gobier­no de Alfaro minimiza los hechos de violencia de mayor impacto, “en lugar de asumir­los y de plantear cambios de fondo en la manera de abor­darlos y de prevenirlos”.

En tanto, Tomás Vázquez Vigil de Morena señaló que la “gente ve con preocupa­ción el enorme problema de la desaparición de personas, que no se trata de problemas entre criminales, sino del dolor de decenas de miles de madres y de familiares a lo que no tenemos, sino que pedirles perdón como socie­dad por no ser capaces de resolver sus casos”.

También mencionó que “el pueblo sabe del crecimiento de la delincuencia en las ca­lles, en las tienditas y lugares que venden drogas, y siente el miedo por los asaltos, los le­vantones y la creciente fuerza de los grupos que de hecho, dominan en zonas rurales y urbanas”.

La diputada priista, Veró­nica Flores coincidió en pedir cambios en la estrategia de seguridad y se inclinó por in­volucrar a la federación.

El resto de los diputados de oposición, del PAN, Abel Hernández y del Verde Ecolo­gista, Érika Ramírez se incli­naron por respaldar a Alfaro, lo mismo hizo la de Movi­miento Ciudadano, Estefanía Martínez.

El gobernador rindió un in­forme de dos horas, mediante una presentación donde se en­focó en hablar de los avances en materia de infraestructura, salud, entre otros rubros.