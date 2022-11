Critican lentitud en obras de Prolongación Guadalupe

“Ya que acaben su desmadre, estamos hartos”

Vecinos de colonias como Miramar y Arenales Tapatíos, así como automovilistas que transitan por la zona exigieron al alcalde Juan Frangie que se ponga las pilas y concluya los trabajos de la vialidad y de las banquetas, pues a toda hora el tráfico vehicular y peatonal se vuelve “insufrible”

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de las colonias Miramar y Arenales Tapatíos, en Zapopan, lamentaron la lentitud con la que se procede a la renovación de la avenida Prolongación Guadalupe.

Y es que en algunos tramos se tienen incluso postes de luz a media calle, algo que sucede por los espacios que han que­dado en el limbo, pues se están interviniendo las banquetas.

“Pues ya que acaben, tie­nen un montón de tiempo con esto y a la hora pico es un des­madre, yo digo que deberían de ponerse rápido a terminar porque hay accidentes y la gente que va caminando es la que la lleva siempre; enton­ces, pues el alcalde no sé qué es lo que está esperando, ojalá que viniera por acá a caminar a ver el desmadre que tienen con sus obras madreadas”, dijo Jonathan Ruiz, uno de los vecinos entrevistados.

“Es un desmadre, esta y la avenida Las Torres, las dos, es por tanto carro y mototaxi que pasa, los camiones, las motos, es como si fuera otra ciudad acá, y lo peor es que parece como si no le importara a na­die, claro, a nadie que no viva acá porque a nosotros que sí padecemos lo que sucede aquí pues sí nos interesa, pero al alcalde no, ese cuate qué, ese ni viene por acá”, agregó.

Tras recibir una denuncia ciudadana en la redacción de Página 24 acudimos a esta zona para escuchar a los mo­lestos vecinos, quienes claman por la presencia del presidente municipal Juan José Frangie Saade, al que le recriminan la manera en la que sus comuni­dades han sido olvidadas.

“Pues como dicen muchos, tal parece que de acá no se acuerdan mucho, no sabemos si es que se alargan las cosas (las obras) para sacar más di­nero, o de plano es porque se la llevan con calma, total, acá es otro rollo”, dijo Alberto Hernández, otro de los entre­vistados.

“Mire, acá hace falta que arreglen las banquetas, las calles, las lámparas que no prenden, uff (sic), hace falta de todo, por eso pues sí sería bueno, que no nos crean, que vengan a ver qué es lo que hace falta para que se acuer­den que acá también se pagan impuestos”, agregó.

Por cierto que las obras en verdad, parecen abandonadas y los vecinos se dicen muy molestos pues el caos vehicu­lar es ya insostenible.