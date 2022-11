Urge más vigilancia en mercado del mar

Aumentaron los robos de todo tipo en los alrededores

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios del mercado del Mar en Zapopan exigie­ron al ayuntamiento que haya mayor vigilancia en esta zona debido a que se han registra­do varios robos en los alrede­dores.

Se trata principalmente de robos de autopartes y de computadoras de vehículos que se dan mientras que las personas acuden a este sitio, algo que a decir de algunos de los entrevistados ahuyenta a los clientes y comensales.

“Pues mire, no es que sea la constante, pero sí se ha registrado en algunos de los lugares por aquí, y eso pues hace que la gente a veces no quiera venir, que le dé des­confianza, y eso nos pega en el bolsillo”, dijo uno de los locatarios quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.

“Andan algunos mucha­chos cuidado carros, ellos pues hacen lo que pueden, pero son los policías los que deberían de estar más cons­tantemente aquí, y es malo que sucedan estas cosas por­que está tan cerca la policía de Zapopan, aquí enseguida está la CURVA y ahí está la policía, entonces pues sí le pediríamos al presidente que se ponga las pilas, que voltee para acá y que nos eche la mano, por imagen y por seguridad de todos”, agregó.

Es en los alrededores de este mercado donde se dan este tipo de cosas, incluso por avenidas como Bulevar de la Espuela y otras de las calles aledañas, sitios que se han vuelto un tanto complicados incluso para los transeúntes.

Por cierto que en el tiempo que estuvimos nosotros pre­sentes, alrededor de dos ho­ras, no vimos que pasara una sola patrulla de la policía de Zapopan.

Caber señalar que otro de los problemas que se registran en este lugar es el mal drena­je, algo que se ha reportado en varias ocasiones a las au­toridades municipales sin que haya respuesta por parte de las mismas. Por ello, pidie­ron de nueva cuenta al alcalde Juan José Frangie Saade que les hagan caso y que revisen las necesidades que se presen­tan en este sitio que tiene una afluencia enorme de personas a diario.