Tomar camión: misión imposible

En los cruces de la carretera a Colotlán y la avenida Juan Gil Preciado

Por Rafael Hernández Guízar

A horas pico, resulta casi imposible tomar un camión en los cruces de la carretera a Colotlán y la avenida Juan Gil Preciado en el municipio de Zapopan.

Quienes desean ir a luga­res como el fraccionamien­to Valle de los Molinos, Los Molinos o Valle del Sol deben esperar hasta una hora para poder abordar una unidad del transporte público ya que los camiones pasan abarrotados, llenos de gente, es más, mu­chos ni siquiera dan la parada pues ya no les cabe ni una sola persona.

“Sí fácil, me he tardado no una hora, me he tardado hasta hora y media para poder su­birme y me fui todo apretado, en serio que ya después de eso aprendí mi lección, ya mejor no me bajo ahí, me bajo en otro lado, antes de ahí, mucho antes, allá por la de Calandrias o la de avenida Guadalajara o alguna de esas que me deje subirme antes de que se atas­que el camión porque es una cosa espantosa”, dijo Ramón Godínez, uno de los ciudada­nos entrevistados.

“Yo vivo aquí en Valle de los Molinos y antes lo que ha­cía era que tomaba un camión que me dejaba allá en el cru­cero, ahora, mejor tomo otro más para que me deje en otro lado porque yo pensaba: bue­no, de ahí aquí es rápido, son ocho kilómetros, pero no, es mejor agarrar el camión antes porque ahí no sirve de nada, pues imagínate esperar una hora, hora y media sin que se pueda agarrar el camión, como que no va”, agregó el molesto ciudadano.

Y es que tras platear con varios de los usuarios del trans­porte público, es urgente que se eche a andar alguna estrategia como las que recientemente se anunciaron par parte del go­bernador Enrique Alfaro, quien dijo que habría nodos viales, así como un sistema de transporte nuevo, un BRT (Bus Rappid Transit, por sus siglas en inglés) o macrobús que ayude a co­nectar esa parte de la ciudad y donde por cierto, viven miles y miles de personas.

Asimismo, destacó la exi­gencia de que los concesio­narios y permisionarios del transporte público, introduz­can más camiones, algo que ayudaría al menos a que por el momento las personas puedan acceder a unidades que les dejen moverse de un lado a otro en menor tiempo para ir a trabajar, a la escuela, incluso, para regresar a sus viviendas.