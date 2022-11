Ciudad Creativa Digital: un sanitario muy caro

Las inmediaciones de la instalación están descuidadas, incompletas e inseguras

Por Rafael Hernández Guízar

Un pasaje peligroso y abandonado se encuentra en pleno centro de la ciudad, se trata de un paso que está entre la Plaza Tapatía y la Ciudad Creativa Digital que fue aban­donado por las autoridades.

Se había prometido des­de el sexenio de Aristóteles Sandoval que sería un sitio muy cuidado pues es la en­trada que une al centro de la ciudad con el presunto búnker del desarrollo tecno­lógico, se prometió elevador y acceso universal, es decir, rampas para discapacitados, y vigilancia policiaca, pero en su lugar, se pusieron esca­leras y un pasaje que sirve de baño público para indigentes y delincuentes, refugio de vagos que es evitado por la mayoría de los ciudadanos por miedo y asco.

Y es que donde se supone que habría un elevador, sólo se tiene un hueco que fue ta­pado con lámina y que nunca fue terminado, sin embargo, sí se ejerció el presupuesto, es decir, que por parte de las au­toridades estatales y munici­pales de Guadalajara, se jus­tificó el gasto tras presumir la creación de la Ciudad Creati­va Digital donde se suponía que estarían unidas empresas desarrolladoras de software de talla internacional.

Sin embargo, esto no fue realidad. Ahora, sólo hay unas escaleras enormes que no permiten a quienes tienen discapacidades motrices ha­cer uso de las mismas, no hay posibilidad de que pasen a través de este pasaje ubicado por la calle Humboldt al cruce con la calle Independencia.

Lo anterior, supone un gra­ve problema para quienes de­sean pasar a la parte turística de la ciudad, la Plaza Tapatía que ofrece venta de artesanías y algunos otros atractivos in­cluso, para los habitantes de esta ciudad capital.

Héctor Hernández, uno de los vecinos y comercian­tes entrevistados por este re­portero, dijo que el problema se vive concretamente en la calle Humboldt al cruce con Independencia donde se ubi­ca precisamente la Ciudad Creativa Digital, y en donde se anunciaron obras que nun­ca se concluyeron, algo que ha atraído muchos conflictos a las personas pues no sólo es complicado pasar por ahí, es además, peligroso pues tam­poco hay vigilancia.

“Mire no hay rampas, no hay, tenemos un elevador que no funciona y se necesitan rampas porque hay mucha gente que pasa con mercan­cía y no puede subir; además nunca pensaron en la gente en silla de ruedas, nomás me­tieron unas vigas que no sir­ven de nada, no es algo fun­cional”, dijo.

Y agregó: “Yo trabajo aquí, y doy vueltas hasta tres o cuatro veces al día. El elevador no sirve, y pues esto es un sacrificio para la gente. Además mire los olo­res, aquí es un baño público porque no hay vigilancia, todo el tiempo es un baño. Tienen que venir a lavar los del ayuntamiento a cada rato, y de verdad que hace falta que haya vigilancia”.

Las personas con discapa­cidad motriz definitivamente no pueden pasar por el sitio, no hay manera, pues se carece de accesibilidad universal como se había prometido por el go­bierno del hoy gobernador En­rique Alfaro cuando éste fue alcalde de Guadalajara.

Por ello, indicó que hace falta además, vigilancia poli­cíaca ya que no sólo se usa de baño por no haber presencia de los uniformados, sino que incluso, es el escenario natu­ral donde suceden asaltos y otros delitos: “Por el lado de Hidalgo, está peor, es exage­rado lo mal que huele, hasta vergüenza da con los turistas, yo por eso le digo al gobierno que piensen que si mandan a alguien a limpiar es muy bue­no y se agradece, pero lo que se necesita es que pongan una rampa, y que haya vigilancia, este puente está muy mal, aquí hay espacio suficiente para que se hagan las cosas, que nos habían dicho que se iba a poner un proyecto para que la gente pudiera subir bien”, finalizó.

La exigencia es para que al menos, se instale el elevador y esté en funcionamiento.