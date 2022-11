Volantas, excusa para pararnos ilegalmente

Con revisiones aleatorias no frenarán inseguridad, señalan motociclistas

“Como se acerca navidad, algo se les tenía que ocurrir para que los corruptos saquen lana”

Por Rafael Hernández Guízar

Motociclistas lamentaron que los “Patrullajes Mixtos”, o sea, las volantas que se or­ganizan con las policías de los tres niveles de gobierno, se estén usando para organi­zar retenes contra ellos.

Y es que la justificación con la que el gobierno del estado puso en marcha esta “estrategia”, fue para supues­tamente combatir los hechos violentos que acontecieron en los últimos días en el estado, es decir, balaceras y asesina­tos, al menos, así lo justificó la mesa de seguridad del gobier­no del estado, sin embargo, es­tán siendo usados a manera de retenes contra los motociclis­tas, así lo denunciaron algunos ciudadanos entrevistados por Página 24.

“Pues se supone que de­berían de andar combatiendo narcos y malandrines y los van a acabar usando para irse contra los motociclistas y los que traen placas de otros es­tados, como que piensan que somos los únicos que vamos a causar problemas en Jalisco, eso es una pendejada, que no se equivoque Enrique Alfaro, que los use para ir contra los malandros, si ya saben dón­de están para qué se hacen mensos (sic), saben dónde encontrarlos, es lo que deben de hacer y no andar jodiendo a la gene que trabaja honesta­mente, eso es lo que molesta”, dijo Carlos Alberto Morán, uno de los motociclistas en­trevistados.

“Eso se va a prestar para que anden extorsionando gen­te, claro pues se acerca navi­dad, ya era de pensarse que iban a poner ese tipo de cosas para que saquen su navidad los cabrones corruptos, y da mucho coraje porque si nos quitan la moto a nosotros nos quitan la forma de mantener a nuestras familias, nosotros sí trabajamos, ya quisiera ver al pinche gobernador trepado en la moto todo el día, sudando la gota gorda para llevar el pan a su casa”, agregó.

Los entrevistados refirie­ron que han sido ya detenidos por este tipo de operativos en los que se ha revisado la do­cumentación de las motoci­cletas, y no sólo eso, que se ponen a manera de retenes –que por cierto, son incons­titucionales–, para detener a los motociclistas al azar, a quienes se les piden sus do­cumentos sin haber cometido infracción o falta alguna, un acto ilegal.