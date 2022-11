Presupuesto 2023 descuida salud y seguridad: Hagamos

“Entre más recursos para gastar, menos transparencia”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque dentro del pa­quete presupuestal encon­traron rezagos que se deben subsanar con una mejor redistribución del dine­ro, diputados de Hagamos acusaron que el proyecto del Presupuesto de Egresos 2023 de Jalisco tiene parti­das muy centralizadas que descuidan a municipios y a rubros de salud, educación y seguridad.

En rueda de prensa, los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez asevera­ron que el proyecto –que se entregó hace apenas unos días al congreso para su aná­lisis– evidencia que entre más recursos obtenga el esta­do menos transparencia y re­sultados se verán, por lo cual trabajarán a fin de generar un presupuesto más justo.

El presupuesto, que se envió por 158 mil 630 mi­llones de pesos, está 21 mil millones de pesos más arriba que lo aprobado para este año, sin embargo, Ro­bles Villaseñor lamentó que ni con más recursos se haga un reparto parejo, ya que se detectó una disminución para el FONDEREG o FO­COCI, que son fondos des­tinados para obras en los municipios.

“Quieren centralizar los recursos para condicionar a los municipios, obligándo­los a venir a gestionar con ellos la obra para que aquí se decida qué obra se hace, y con ello tratar de asegu­rar los votos para aprobar el presupuesto. Hacemos un llamado categórico a los presidentes municipales para que no se dejen chantajear, no se dejen condi­cionar. Los recursos de sus municipios les pertenecen y nosotros no vamos a per­mitir que se reduzcan los dineros de esos fondos para que no sean subordinados al ejecutivo”.

Además de cuestionar que con más recursos que recibirá el estado de la fede­ración más margen tendrán de no rendir cuentas, como ya ha pasado en otras oca­siones, la coordinadora par­lamentaria lamentó también que no exista un incremento real para el tema de educa­ción y la propia Universidad de Guadalajara (UdeG).

Al respecto, detalló que si en Secretaría de Educa­ción Jalisco (SEJ) se elimi­nan los 2 mil 514 millones de pesos del fideicomiso de infraestructura y equipa­miento, el gasto para esta área crecerá apenas un 7.63 por ciento, es decir, la mitad del 15.55 por ciento de cre­cimiento que tendrá todo el presupuesto del estado para el siguiente año.

“La situación que se pre­senta para la UdeG es toda­vía peor, porque el subsidio ordinario estatal y federal apenas crece un 5.8 por cien­to en términos nominales. Un aumento a valor real ape­nas es del 0.57 por ciento. El truco de decir que el estado de Jalisco da más dinero por­centualmente de lo que le co­rresponde, es no explicar que el gobierno federal ha dado menos dinero. De tal manera que ese porcentaje en térmi­nos reales constituye un de­cremento”.

El diputado Enrique Ve­lázquez manifestó por su parte que el ejecutivo esta­tal sigue sin atender el tema de desaparecidos y que en general, presupuestalmen­te hablando, se observa un abandono en el tema de se­guridad y educación. Por ello, ambos diputados ad­virtieron que darán la lucha para que el presupuesto en verdad haga frente a las ne­cesidades más apremiantes de los jaliscienses.