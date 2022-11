Adquirir carro del año, imposible para la mayoría

“¿Con qué, si apenas ajusta para comer?”.

Por Rafael Hernández Guízar

Acceder a un carro del año es cada vez más complicado para la mayoría de las perso­nas, así lo señalaron ciuda­danos entrevistados ayer por Página 24.

Y es que no sólo es por los altos precios de los carros en las agencias automotrices sino, por el mismo sistema de financiamiento y las cargas mensuales que representa te­ner un automóvil.

“Pues el carro más barato está como en 215 mil pesos, y eso siendo que es el austero, y no es un carro así que digas muy grande como para andar con toda la familia, ya un ca­rro más grande pues está en 300 o más, y pues es mucho dinero, con qué lo va a pagar uno si no ajusta ni para comer, menos para pagar enganche o pagar mensualidades”, dijo uno de los entrevistados.

Aunque en muchas de las agencias de carros han puesto planes para que las personas puedan pagar enganches peque­ños, las mensualidades llegan a representar entre cinco y 10 mil pesos o más, en el caso de algu­nos carros y camionetas.

“Pues es una cantidad has­ta grosera, quién va a poder pagar por eso, te tienes que poner a trabajar el carro en el Uber o el DIDI, algo de eso que te permita pagar el carro y ya lo demás pues para uso personal, porque si uno lo compra no con la intención de meterlo a plataformas es casi imposible de pagar, en serio que no se puede, y otra cosa, el costo de la gasolina, los se­guros, y luego con eso de que se viene la verificación, con muchas cosas que hacen que no se pueda tener un carro, y pues uno piensa, bueno, un carro seminuevo, pero tampo­co, porque es lo mismo, a lo mejor pagas menos en total, pero es mucho dinero de to­dos modos, y lo que preocupa es que se van a querer poner muy cabrones el año que en­tra a quitar carros por la ve­rificación, eso es lo que dicen en los medios, y pues qué nos queda, una moto y ya, pero ni modo de subir a la familia en la moto, está peligroso”, abun­dó uno de los entrevistados.

Realizamos un sondeo rápido entre las agencias de carros y de entre las diver­sas marcas que se ofrecen en México, el carro más barato cuesta 220 mil pesos, se re­quieren enganches del 20 por ciento en promedio y las men­sualidades son de aproxima­damente cinco mil pesos por un lapso de cinco años.