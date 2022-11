Caras, las flores para los difuntos

Aún así hubo ventas: Comerciantes

Por Rafael Hernández Guízar

Por las nubes los precios de las flores se registraron ayer en las afueras de los ce­menterios de la zona metro­politana de Guadalajara, has­ta en 100 pesos se daban los tradicionales cempasúchiles.

Los ramos de estas tra­dicionales flores mexicanas costaban hasta 100 pesos por ramo, precios que fueron mu­cho más caros que los del año pasado y que para muchos fueron inaccesibles.

“Mire, hay de 50 pesos, de 150, depende de cómo las quieran llevar, hay ramos de 200, hay de todo (…) siempre está bien la venta, hay mucha gente y mucha venta, el au­mento yo creo que fue como de 30 pesos con respecto al año pasado”, dijo una de las vendedoras entrevistada en las afueras del panteón de San Andrés, en Guadalajara.

Y es que las flores que más se vendieron durante el Día de Muertos y la víspera fueron los cempasúchiles; sin embargo, también el diente de león, los claveles y las ro­sas fueron flores que tuvieron gran mercado.

Y aunque estuvo más caro que el año pasado, esta ven­dedora de flores indicó que la gente no reparó en comprar­las para llevarlas a las tumbas de sus difuntos.

“Sí hay más venta este año, porque el año pasado fue lo de la pandemia, hoy (ayer) que es el mero día es­tamos toda la noche, y lle­gamos desde antier, se ven­de hasta que se acabe la flor, hoy (ayer) es último día, aquí hemos estado toda la noche y todo el día, y en las noches también se vende”.

Pero no para todos fue­ron accesibles estos precios. Hubo quienes se quedaron con las ganas de llevar ramos de flores a sus tumbas y tuvie­ron que comprar sólo flores sueltas pues la economía no daba para tanto.

“Pues dos claveles nomás; la verdad es que me da sabe qué, pero no tengo dinero y sí quise pues al menos ponerle algo en la tumba a mi abuela, algo al menos porque es el Día de Muertos pues, y como está bien mala la situación econó­mica, pues al menos esto, ya nomás para que no pase des­apercibido el día, total que la intención yo creo que es la que cuenta, y que desde allá donde esté nos perdonen por­que no hay casi dinero”, dijo una de las entrevistadas.

Incluso, en otros sitios las flores se ofrecieron en precios estratosféricos, lugares como los principales cruceros de la ciudad y en los trayectos a los panteones.