Ricardo Sánchez Beruben comparecerá… hasta la glosa

Diputados de MC mayoritean no llamarlo a cuentas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que diputados de oposición insistieron en la importancia de llamarlo para que rinda cuentas ante el problema de inseguridad que se vive en la entidad, por ma­yoría de votos de Movimien­to Ciudadano (MC), PAN y Verde diputados frenaron la comparecencia de Ricardo Sánchez Beruben, titular de la Coordinación General Es­tratégica de Seguridad.

En la Junta de Coordina­ción Política (Jucopo), del Congreso de Jalisco, se votó un acuerdo con el que se pre­tendía llamar al coordinador en aras de, junto a diputados, analizar y en su caso replan­tear la estrategia de seguri­dad ante los hechos violentos que se han vivido los últimos meses.

El acuerdo fue impulsa­do por los diputados de Ha­gamos Enrique Velázquez y Mara Robles, así como la del PRI, Hortensia Noroña, aun­que fueron mayoriteados por MC, PAN y Verde quienes se abstuvieron de apoyar la propuesta, pugnando inclu­so porque al coordinador de seguridad se le escuche pero en la glosa de gobierno que se llevará las siguientes se­manas en el Congreso, con motivo del cuarto informe de actividades de Enrique Alfa­ro.

“Que podamos subirnos a esa dinámica donde tendre­mos desde el Ejecutivo en este poder público, y que a partir de eso podamos en ese espacio disipar y colaborar con todos los temas que po­damos. Que en el marco de la glosa podamos tener un diá­logo constructivo”, refirió el coordinador emecista, Gerar­do Quirino Velázquez.

No obstante, la diputa­da Mara Robles no dejó de lamentar la postura de sus compañeros, al aseverar que el Congreso no debe ni puede seguir subordinado al Eje­cutivo a quien dejan decidir quién sí y quién no se presen­ta ante ellos a rendir cuentas, en especial ante el panorama de inseguridad que se vive en la entidad.

“La gente en las encuestas considera que este gobier­no es inepto y corrupto. Yo digo que a lo mejor ni es tan inepto ni tan corrupto si nos dieran los datos, y entonces pudiéramos ver qué avances tenemos y sobre todo cómo contribuir a solucionarlos. Somos los encargados de vi­gilar al Ejecutivo, llamar a comparecer a alguien no es un pecado mortal”.

En un sentido similar se manifestó Hugo Contreras Zepeda, líder del PRI y pre­sidente de la Jucopo, quien determinó por su parte que por el formato en realidad la glosa no será suficiente para que Sánchez Beruben rinda cuentas ante legisladores.

“Habrá una oportunidad (con la glosa), yo creo que no va a ser suficiente, definitiva­mente no es suficiente el for­mato que hasta el momento hoy aparece, no es el correcto. Buscaremos en estos días si podemos hacerle una modi­ficación para mejorar y per­feccionar las comparecencias, pero si no se logra tendremos que desahogarlas. No es su­ficiente pero se tendrá que agotar y cumplir con nuestra responsabilidad”.