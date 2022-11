¡Persiste caos vehicular en López Mateos Sur!

Urgen acciones de la Secretaría de Transporte: Automovilistas

Por Rafael Hernández Guízar

Un enorme tráfico se regis­tró ayer por la avenida Adolfo López Mateos en Tlajomulco de Zúñiga, el motivo, los re­currentes choques que hacen filas de hasta cinco o seis ki­lómetros.

Llegar de las Plazas Outlet al entronque de la carretera a Morelia y la desviación a Ba­rra de Navidad representó al­rededor de una hora y 30 mi­nutos, algo que en condiciones normales se logra en un lapso no mayor a 10 minutos.

“Es una chinga, digo esto cada vez es más común, un choque y se pone así, se le parte la madre al tráfico y todo porque la gente que va pa­sando pues se para a ver qué pasa, y los policías de tránsito pareciera que están como de adorno porque no hacen nada por evitar que haya tanto tráfi­co, no hacen nada para que la gente se mueva”, lamentó uno de los entrevistados en pleno caos vehicular.

“Yo te voy a decir una cosa, vivo aquí en Valle de las Flores, nos venimos porque no nos quedó de otra, pero en serio que ya estoy pensando en ver si vendemos aquí y nos compramos algo más cerca, claro que no va a estar igual, pero es que a la semana fácil nos toca dos o hasta tres veces esto, y es una pérdida enorme de gasolina, de tiempo, que yo venía contento porque iba lle­gar a comer a la casa, yo creo que me va a tocar llegar a ce­nar, y eso no es nada agrada­ble. Yo le diría a los de las au­toridades que hagan algo, que en serio es muy desesperante esto y que nosotros tenemos el derecho de poder llegar a nuestras casas sin tener estos conflictos”.

Además, a esto se agrega­ron problemas que se daban por el mismo caos vehicular; choques por alcances que se daban entre los conductores, pues muchos trataban de co­larse circulando rápidamente por el acotamiento, algo que empeoró sin duda las cosas.

Por cierto que es en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde se da mayor­mente esta situación, algo que a decir de los ciudadanos entrevistados requiere de pla­neación y la puesta en marcha de alguna estrategia que evite este tipo de problemas.