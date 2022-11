“Me quitaron personal por ser una voz crítica”

Despidieron decenas de trabajadores a mi cargo, denuncia el consejero José de Jesús Becerra Ramírez

Sin justificación alguna, recortaron a 49 trabajadores que tenía a su cargo en distintas áreas, lo cual es un atropello para la Judicatura y para la sociedad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

José de Jesús Becerra Ra­mírez, consejero de la Judi­catura, denunció ayer desde sus oficinas que lo dejaron sin personal para trabajar; denunció intervención del ejecutivo estatal para repren­derlo por ser una voz crítica al interior del Poder Judicial.

Hace unos días, el in­tegrante del Consejo de la Judicatura denunció que se despidieron de manera injus­tificada a 49 trabajadores de diversas áreas, los cuales es­taban a su cargo.

Al aludir que este atro­pello se debió también a que se le liga a la Universidad de Guadalajara (UdeG), con la que el gobierno estatal man­tiene una pelea, el consejero dio ayer un recorrido por las oficinas a fin de evidenciar que se quedó sin personal a diferencia de sus demás compañeros, a quienes sin problema les han renovado la plantilla laboral a su cargo.

“Me he quedado solo. Esto es un hecho inaudito, reprobable. Vuelvo a insis­tir, estoy pagando una con­secuencia por ser la voz crí­tica del consejo. Este es un acto de agravio no a un con­sejero, es un acto de agravio a la sociedad, es un acto de agravio a 49 familias que hoy se quedan sin trabajo. Esto es inhumano”.

Recordó que por estos despidos se han presenta­do alrededor de ocho am­paros de manera gradual y cuestionó al presidente del Poder Judicial, Daniel Espi­nosa Licón, de desmarcarse del asunto cuando él, enfati­zó, fue quien propuso el no renovar las plazas de los 49 trabajadores adscritos en di­versas áreas del Consejo de la Judicatura.

“Él fue quien puso en la orden del día si se renova­ba o no el nombre de las 49 personas, claro que conoce (el caso). Qué grave sería que él no supiera lo que él, como integrante de un órgano cole­giado, turna. Detrás de todo esto está el Ejecutivo del esta­do porque coincidentemente hay rencillas en otros ámbi­tos que no nos corresponden a nosotros, y ya sabemos que si las hay allá, en el siguiente pleno hay una represalia hacia nosotros”.

Por último, manifestó que de forma extraoficial ya les informaron que al interior del consejo trabajan para sustituir a todo el personal que le quitaron, sin embar­go, insistió en que no se le puede dejar sin elementos de confianza para desempe­ñar su labor.