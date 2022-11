Pretenden privatizar unidad deportiva “San Pancho”

Remodelación es fingida, harán canchas de futbol rápido: Usuarios

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos se dijeron muy molestos por las obras que se hacen de “remodelación” en la unidad deportiva “San Pancho”, dijeron que les han notificado que la van a priva­tizar.

Usuarios de esta unidad se quejaron de que el Consejo Municipal del Deporte (Co­mude) de Guadalajara ha qui­tado ya las canchas de futbol, las de basquetbol y hasta las de voleibol, y que en su lugar, se han colocado enmallados para que sólo puedan ser usa­das unas canchas de futbol rá­pido en las que si no se paga, no se usan.

“Son chingaderas, aquí era una cosa hermosa la que se daba entre la gente, había mucha convivencia de la gen­te, venían de varios lugares, muchos equipos de varias colonias y se hacía una con­vivencia muy bonita, de he­cho había ligas y torneos y la gente pues hacía deporte, ahora que ya está así no se pueden usar y dicen que van a dejar nada más canchas de futbol rápido y de futbol sie­te, y para poder usarles hay que pagar, y eso no está bien, porque ya están cobrando de todo, por la alberca que antes se podía usar ya tampoco se puede usar”, dijo uno de los usuarios de esta unidad.

Las quejas de las personas se enfocan no sólo en que les han negado la oportunidad de hacer uso de las canchas que ya había, sino que ahora debe­rán pagar por todo, y muchas de estas personas no cuentan con los recursos suficientes para pagar por lo que antes era gratis, y que además se cons­truyó con recursos públicos en un predio de los tapatíos.

“Eso es el colmo, que se supone que es gratis, que es público y ya no se puede. Es un sitio en donde había opor­tunidad de hacer deporte, eso le daba a los jóvenes la opor­tunidad de hacer cosas dife­rentes, de no estar tomando y consumiendo drogas, pero ya no, ahora que se cerró esto, pues muchos ya no van a poder jugar, y por eso van a empezar a juntarse en las es­quinas y ya sabemos qué es lo que pasa luego”, agregó.

Hicieron un reclamo fuer­te al alcalde Pablo Lemus Navarro, a quien le exigieron que regrese las instalaciones a la ciudadanía, y que no les quite las canchas de fútbol donde cientos de niños y jó­venes participaban en ligas deportivas y torneos locales.

Incluso esperan que el día 25 de diciembre esté ya la oportunidad de hacer uso de las instalaciones pues es el día en el que tradicionalmen­te, usuarios de esta unidad que se ubica sobre la avenida Presa Laurel, casi en los lími­tes de Tonalá, puedan festejar como siempre el día de “San Pancho”, donde familias en­teras acudían a pasar un día convivencia sana.