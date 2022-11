Miente Pablo Lemus; carrusel no será gratis

Ya hay planeas para cobrar por subirse

Suma otra irregularidad el proyecto de la atracción en el centro de la ciudad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En rueda de prensa sema­nal regidores de Morena en Guadalajara insistieron en que persisten irregularidades en la intención del gobierno tapatío de colocar un carrusel gigante en el centro de la ciu­dad; el alcalde Pablo Lemus ha asegurado que será gratui­to, pero en realidad se piensa cobrar, afirmaron.

A decir de la regidora Candelaria Ochoa el carrusel tendrá un costo para quienes lo pretendan usar, ya que de acuerdo a la licitación para su adquisición se constató que se comprará una caja registrado­ra con seis cajeros en sistema y seis contadores manuales.

“Si el primer edil en reite­radas entrevistas insistió que el carrusel sería gratuito, ¿por qué entonces se están licitan­do una caja registradora con seis cajeros en sistema para el carrusel? Es una nueva mentira del alcalde, además de que con el dinero que se pagará por esta atracción se podrían comprar 26 juegos de este tipo para instalarlos de manera itinerante en las colo­nias del municipio”.

Mencionó que hasta el momento no se cuenta con información del costo por persona para disfrutar de esta atracción, sin embargo, refirió que suponiendo que sean 10 pesos, con el estimado de per­sonas durante 8 horas al día, al año el gobierno recaudaría 17 millones de pesos.

“Y entonces surgen más preguntas, ¿cuánto cobrarán, a dónde irá a parar ese dine­ro, quién lo cobrará, el ayun­tamiento o alguna empresa? ¿Quién se va a beneficiar con esos ingresos?”, insistió la morenista.

Por otro lado, el coordi­nador de la bancada, el regi­dor Carlos Lomelí, manifestó que no existe un dictamen de Protección Civil que avale la colocación del carrusel en el centro de Guadalajara, algo preocupante ya que su peso -entre 24 y 25 toneladas- pu­diera ocasionar daños a edi­ficios históricos que ya están apuntalados.

“Ante la cantidad de dudas que aún tenemos, he solicita­do por medio de un oficio que me entreguen el proyecto eje­cutivo, que contenga las es­pecificaciones técnicas de su colocación y funcionamiento, así como el manejo económi­co del mismo. También soli­cité que se señale el programa que se desarrollará, porque en algunos de estos documentos se señala que se trata de una atracción itinerante, que por su tamaño y peso no es senci­llo su traslado y colocación”.