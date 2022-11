A un año de asumir, diputados admiten “grandes pendientes”

Faltó trabajar por familiares de desaparecidos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque se han genera­do avances en favor de la ciudadanía lo cierto es que esta legislatura tiene gran­des pendientes para con familiares de desapareci­dos y mujeres que buscan una vida libre de violen­cia, señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, José María Martínez, al rendir el informe del primer año de actividades de la actual legislatura.

Ayer fue el último día del diputado de Morena como presidente de la mesa, y a nombre de toda la legislatura es que emi­tió un informe a un año de que llegaran al Con­greso local, destacando cómo es que han presen­tado más de mil 700 ini­ciativas y sesionado más de 127 horas.

Con el acompañamien­to del gobernador de Ja­lisco, Enrique Alfaro, así como otras autoridades del estado como magistrados, algunos alcaldes emecistas y hasta secretarios, el le­gislador admitió que toda­vía queda mucho por hacer desde el congreso.

“Esta legislatura aún tiene deuda para con las causas de los municipios del interior del estado que aspiran a la equidad finan­ciera y que se entienda que Guadalajara y Zapopan no son todo, que no debe ha­ber municipios ni de pri­mera ni de segunda. Esta legislatura aún tiene deu­da para con las causas de los más pobres. La gente, el pueblo, Jalisco nos de­manda, nos exige que no los dejemos solos en sus causas”.

Reconoció algunas ini­ciativas que fueron posi­bles durante este año como ampliar y garantizar la atención del cáncer infan­til con un fondo, así como de la diabetes tipo 1; el reconocimiento en Jalisco a una vivienda digna; o la protección a la primera infancia y el sistema de cuidados, por mencionar algunos.

Por su parte, coordina­dores parlamentarios tam­bién hablaron en tribuna en torno al último año de actividades legislativas, al pronunciarse –entre otras cosas– sobre la importan­cia de seguir construyendo el diálogo parlamentario para sacar el trabajo pen­diente; de que haya auto­crítica; y en especial de que el congreso de verdad sea un contrapeso a los de­más poderes.

“Les llamo, compañe­ros y compañeras, a un año de esta legislatura, a recuperar la autonomía e independencia del Poder Legislativo. Al ejercer nuestra facultad de control podemos hacer la diferen­cia y mejorar las condicio­nes de vida de los jaliscien­ses”, manifestó la diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor.

Si bien estuvieron di­versas autoridades, no pasó desapercibido la au­sencia de regidores o al­caldes de Morena durante el informe.